الأمن: ضبط مطلق النار في نفق الدوار الرابع خلال موكب أفراح

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى ضبط الشخص الذي أطلق عيارات نارية داخل نفق الدوار الرابع في العاصمة عمّان، أثناء مشاركته في موكب أفراح، وضبط السلاح الناري المُستخدم.

وأضاف أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق مطلق النار