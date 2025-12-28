بنك القاهرة عمان
النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن مدينة أهل العزم

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن مدينة أهل العزم هل أوهنت عزم الحكومة أم أن الأمل مازال قائم

معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: مدينة أهل العزم
استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
1. ما هي الأسباب التفصيلية والرسمية التي أدت إلى تعثر مشروع “مدينة أهل العزم” السكني الذي أطلق عام 2008، وما هي نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع حتى تاريخه؟ وهل تم تحديد الجهات أو الأفراد المسؤولين عن هذا التعثر، وما هي الإجراءات الإدارية والمساءلة التي اتخذت بحقهم؟
2. ما هي الإجراءات القانونية التي باشرتها “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري” بحق الشركة المنفذة للمشروع، وما هو الموقف القضائي الحالي للقضية؟ وهل هناك أي مبالغ مالية مستحقة على الشركة أو تعويضات تم تحصيلها لصالح الخزينة أو المتضررين من المشروع؟
3. ما هو مصير الأراضي والمباني القائمة ضمن مشروع “مدينة أهل العزم” والتي لا تزال في حيازة الشركة المنفذة؟ وهل وضعت الحكومة خطة واضحة لاستعادة هذه الأصول أو إعادة استثمارها لضمان عدم تحولها إلى مكرهة صحية أو وكر للمخالفات، وما هو الجدول الزمني لتنفيذ هذه الخطة؟
4. هل هناك أي مواطنين أو مستثمرين تضرروا بشكل مباشر من تعثر مشروع “مدينة أهل العزم”، وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أو المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لحماية حقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة عدم اكتمال المشروع في الموعد المحدد وهل هناك قضايا منظوره أمام القضاء وكم عددها مرتبطة بالمشروع؟
5. ما هي الدروس المستفادة التي استخلصتها الحكومة من تجربة تعثر مشروع “مدينة أهل العزم”، وما هي الآليات والضمانات الجديدة التي تم وضعها لتجنب تكرار مثل هذا التعثر في المشاريع الإسكانية والتطويرية المستقبلية؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس
عدنان مشوقه


