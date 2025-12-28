أمانة عمان تتعامل مع 96 بلاغا منذ بدء تأثير المنخفض الجوي

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان الكبرى، صباح يوم الأحد، عن حصيلة تعامل كوادرها مع تداعيات الحالة الجوية، حيث تمت الاستجابة لـ 96 ملاحظة وبلاغا مختلفا منذ بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة.

وكشف الناطق الرسمي باسم الأمانة، الدكتور ناصر الرحامنة، عن تفاصيل هذه الملاحظات، مشيرا إلى أنها تنوعت بين الحوادث المرورية والأضرار في البنية التحتية والمباني، وجاءت على النحو التالي:

حوادث السير والطرق: تم التعامل مع 12 حادث سير على عدد من الطرق، بالإضافة إلى إزالة 5 أشجار سقطت بفعل الرياح بالسرعة الممكنة لفتح الطرق.

البنية التحتية والإنارة: شملت البلاغات 5 حالات انجراف للتربة، و 5 ملاحظات تتعلق بأعمدة آيلة للسقوط، إضافة إلى 6 حوادث خاصة بأعطال وإطفاء الإنارة.

شبكات الخدمات: سجلت الأمانة 13 ملاحظة مشتركة تضمنت حوادث فيضان مناهل، قطع كوابل أرضية وخطوط اتصالات، تضرر مقاطع من خدمات البنية التحتية، وفصل الإشارات الضوئية.

السلامة العامة والمباني: تم رصد تصدعات في 4 أبنية، و 4 ملاحظات حول أسوار خاصة آيلة للسقوط، كما تم ضبت مخالفتين لأبنية تحت الإنشاء.

الصرف الصحي: تعاملت الفرق الميدانية مع 36 حالة انسداد في مناهل الصرف الصحي، بالإضافة إلى تلقي 4 ملاحظات حول تعرض أغطية المناهل للسرقة