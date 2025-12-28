جامعة فيلادلفيا تعزز التعاون الأكاديمي والثقافي مع جامعات شاندونغ الصينية

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، لدى لقائه وفدًا صينيًّا ممثّلًا لمقاطعة شاندونغ الصينية، آفاق التعاون الأكاديميّ والتعليميّ والثقافيّ بين الجامعة والجامعات والمؤسّسات التعليميّة الصينية، ولا سيّما في مجالات تعليم اللغة الصينية.

وضمَّ الوفد نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شاندونغ، لي هونغ، ونائب مدير دائرة الشؤون الآسيوية في المكتب وانغ شاوبينغ، والمسؤولة الرئيسية في شعبة الشؤون الاسيوية لو لينلين، وعضو شعبة الشؤون الآسيوية لي تونغ.

وجرى اللقاء بحضور نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، والمديرة الأردنية لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتورة ديما الملاحمة المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا الدكتور دينغ هايبين، حيث عُقد اجتماع عمل جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون المشترك.

ورحّب الدكتور الجراح بالوفد الصيني، معربًا عن تقديره للدعم الذي يقدّمه مكتب الشؤون الخارجية بمقاطعة شاندونغ لمعهد كونفوشيوس في الجامعة، وما يتيحه من فرص للتقدّم الأكاديميّ والتبادل الثقافيّ للطلبة الأردنيين الدارسين في جامعات شاندونغ.

وأكد الجراح تطلّع الجامعة في ضوء النجاحات التي تحقّقت في برامج اللغة الصينية على مستوى البكالوريوس والماجستير، إلى تحقيق مزيد من التقدّم في مجالات تعليم اللغة الصينية والتعاون في مختلف التخصّصات، لا سيّما في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والتعليم المهني، والعلوم الطبية. كما أشار إلى أهمية تعزيز التواصل والتنسيق مع الجامعات والمؤسّسات ذات الصلة في مقاطعة شاندونغ في مجالات الزراعة، والعلوم البحرية، والطاقة المتجددة ، والطاقة الشمسية، بما يسهم في دعم إعداد كفاءات متعدّدة التخصّصات بمستويات أكاديمية متقدّمة مستفيدة من الخبرات الصينية في هذه المجالات.

من جهتها، أعربت لي هونغ خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها لرئاسة جامعة فيلادلفيا على دعمها المتواصل لمعهد كونفوشيوس، الذي أُسِّس بالتعاون مع جامعة لياوتشنغ التابعة لمقاطعة شاندونغ، مثمّنةً الجهود المبذولة في مجال تعليم اللغة الصينية وتنمية الكفاءات. كما أشادت بريادة الجامعة في استحداث برنامج بكالوريوس اللغة الصينية وآدابها وبرنامج الماجستير في اللغة الصينية، وبالدور الفاعل الذي تؤدّيه في تعليم اللغة الصينية وتعزيز التبادل التعليميّ والثقافيّ بين الصين والأردن.

وأكدت هونغ على أهمية الاستفادة من المزايا الأكاديمية لجامعة لياوتشنغ وغيرها من جامعات شاندونغ، وتعزيز التبادل في المرحلة المقبلة، من خلال تنفيذ برامج تبادل طلابي، بما في ذلك المخيمات الشبابية، لتعميق الفهم المتبادل بين الشباب الصينيّ والأردنيّ، وتعزيز التقارب الثقافيّ عبر حوار الحضارات. كما دعت إلى توظيف برامج المنح الدراسية، ومنها منح المدن الشقيقة في الصين، في دعم تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وبناء جسور جديدة للتعاون في مجال تعليم اللغة الصينية الدوليّ والتعاون الأكاديميّ متعدّد التخصّصات.

وفي ختام اللقاء، أكّد الجانبان حرصهما المشترك على استمرار التواصل والتنسيق، بما يمهّد لتوسيع آفاق التعاون المستقبليّ بين الطرفين.