جامعة فيلادلفيا تصدر العدد الرابع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية

وطنا اليوم:أصدرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة فيلادلفيا العدد الرابع من نشرتها الإخبارية الإلكترونية الدورية، بوصفها منصة إعلامية داخلية حديثة تُعنى بتوثيق الإنجازات والمبادرات الأكاديمية والبحثية والثقافية، وتقديمها بمحتوى مهني يعكس حيوية الجامعة وتفاعلها المستمر مع مجتمعها الجامعي.

وتناولت النشرة أبرز الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والثقافية التي شهدتها الجامعة خلال الفترة الماضية، إلى جانب إنجازات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وأخبار التعاون المحلي والدولي، بما يعزز الحضور الإعلامي المؤسسي ويبرز رسالة الجامعة ودورها الأكاديمي والمجتمعي.

وأكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام قيس بني خلف أن إصدار النشرة يأتي ضمن رؤية واضحة لتطوير الإعلام الجامعي والارتقاء بجودة المحتوى، من خلال تقديم مادة نوعية بأسلوب رقمي معاصر يواكب تطلعات الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ويعكس صورة الجامعة أمام جمهورها الداخلي والخارجي بكفاءة ومصداقية.

وأشار بني خلف إلى أن النشرة الإخبارية الإلكترونية تمثل نقلة نوعية في أدوات الإعلام الجامعي المؤسسي، وتشكل ركيزة أساسية في بناء محتوى قادر على المنافسة من حيث الشكل والمضمون، ضمن بيئة إعلامية رقمية متسارعة، مؤكدًا أنها أداة استراتيجية لتعزيز التواصل الداخلي، وبناء الثقة، ونقل إنجازات الجامعة بوضوح وشفافية، بما يدعم هويتها الأكاديمية ورسالتها التعليمية