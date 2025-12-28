منخفضان جويان ماطران يؤثران على الأردن وبلاد الشام

وطنا اليوم:يستقبل الأردن وبلاد الشام (فلسطين، سوريا، لبنان) سلسلة من الحالات الجوية الماطرة، مع اقتراب نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2025؛ حيث تشير الخرائط الجوية إلى تأثر المنطقة بمنخفضين جويين متتاليين، يحملان معهما الأمطار الغزيرة والبرد والأمطار والرعد والبرق مع تساقط لزخات ثلجية والأجواء الشتوية الباردة.

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية عن تأثر المملكة بسلسلة من الحالات الجوية الماطرة، بدءا من يوم السبت، حيث تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة ورطبة، يليها منخفض جوي آخر يوم الاثنين، مما استدعى إطلاق حزمة من التحذيرات للمواطنين بسبب غزارة الأمطار وشدة الرياح.

وشددت المديرية في بيانها التوعوي على ضرورة الابتعاد الكامل عن مجاري الأودية والسيول.

وأطلقت مديرية الأمن العام، قبل قليل، سلسلة من التحذيرات والنصائح الهامة للمواطنين، بالتزامن مع تعمق تأثير المنخفض الجوي الذي تواجهه المملكة، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بها حفاظا على سلامتهم.

وأطلقت وزارة المياه والري تحذيرا عاجلا للمواطنين والمجاورين لمجرى “سد وادي الكرك”، منبهة من قرب امتلاء السد وبداء فيضانه نتيجة التدفق الكبير للمياه إليه، وذلك تزامنا مع الحالة الجوية السائدة التي شهدت تركزا للأمطار الغزيرة في محافظات الجنوب.

الاثنين: منخفض جوي جديد قادم من قبرص

ولم تكد تهدأ الأجواء حتى تتأثر المملكة يوم الاثنين بمنخفض جوي آخر يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ إذ يتجدد هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والشرقية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات في الشمال والوسط مصحوبة بالرعد.

ويترافق هذا المنخفض مع اشتداد لافت في سرعة الرياح الغربية التي قد تصل هباتها إلى حاجز 60-70 كم/ساعة؛ مما يؤدي إلى إثارة الغبار بشكل واضح في مناطق البادية، على أن تتراجع شدة الهطولات مع ساعات الليل.

تحذيرات جدية للسلامة العامة

وإزاء هذه الحالة الجوية، أطلقت دائرة الأرصاد الجوية جملة من التحذيرات الهامة، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من:

خطر تشكل السيول: في الأودية والمناطق المنخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، بما فيها منطقة البحر الميت.

خطر الانزلاق: على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

تدني مدى الرؤية الأفقية: بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.

الغبار: تدني الرؤية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة، خاصة في مناطق الجنوب والبادية.