بنك القاهرة عمان
تصريح صادر عن رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:حذّر رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب الدكتور أيمن أبو هنية المواطنين من استخدام وسائل التدفئة غير المخصصة للاستعمال الداخلي وعلى رأسها الأنواع المتعارف عليها شعبيًا باسم “الشموسة” لما تشكّله من خطر حقيقي ومباشر على سلامة المواطنين داخل منازلهم.

وأكد أبو هنية أن تسجيل حالات اختناق جديدة خلال الأيام الماضية رغم التحذيرات المتكررة الصادرة سابقًا من الجهات المختصة يفرض الامتناع الفوري عن استخدام هذه الأنواع من المدافئ تحت أي ظرف وعدم المجازفة بأرواح أفراد الأسرة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية عند استخدام جميع وسائل التدفئة وخاصة التي تعمل على الغاز أو الكاز من خلال ترك مجال دائم للتهوية داخل المنازل وعدم إغلاق الأماكن بشكل كامل وتجنّب تشغيل المدافئ لساعات طويلة في الأماكن المغلقة أو أثناء النوم، إضافة إلى التأكد من سلامة الخراطيم والوصلات واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

وختم أبو هنية تصريحه بالقول
“نحن لا نوجّه تحذيرًا بروتوكوليًا بل نطلق نداءً إنسانيًا صادقًا فسلامة المواطنين مسؤولية جماعية ووعي كل أسرة هو خط الدفاع الأول لحماية أبنائها دفء البيوت يجب أن يبقى مصدر طمأنينة لا سببًا لفقد الأحبة.”


