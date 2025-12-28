بنك القاهرة عمان
الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدّرة على إحدى الواجهات الحدودية

28 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، الأحد، محاولة تسلل شخصين على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها، بعد محاولتهما اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.
وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وإلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى الجهات المختصة.
كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليته.
وجرى تطبيق قواعد الاشتباك، وضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.


