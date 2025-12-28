بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت

28 ديسمبر 2025
إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت

وطنا اليوم:أعلنت مديرية أشغال محافظة الكرك، الأحد، إغلاق طريق الكرك باتجاه الطفيلة بشكل مؤقت، نتيجة سقوطات صخرية وانجرافات طينية على الطريق، إضافة إلى تشكل ضباب كثيف أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ما يشكل خطرًا على سلامة مستخدمي الطريق.
وأكدت المديرية أن كوادرها وآلياتها باشرت العمل في المواقع المتأثرة لإزالة العوائق ومعالجة الأوضاع وفتح الطرق بأسرع وقت ممكن، داعية السائقين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، واستخدام الطرق البديلة، وتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل الظروف الجوية السائدة، حفاظًا على السلامة العامة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:18

النتائج الإيجابية تتكلم.. قراءة مهنية في سياسات البنك المركزي (2-1)

20:38

تأخير دوام مدارس في محافظة الطفيلة ولواء المزار الجنوبي للساعة العاشرة صباحا

20:36

سوريا تكشف عن عملتها الجديدة

20:30

إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

20:09

السير تتعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في العاصمة

20:05

أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات في الكرك

20:03

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

20:01

باحثون أردنيون يحققون إنجازا علمي على المستوى الدولي في مجال الصحة العامة

19:54

هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

19:48

رئيس الديوان الملكي يلتقي رجال اقتصاد وأعمال

19:23

متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

19:20

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

وفيات
وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025الحاج احمد محمود العيسوي “ابو نضال” في ذمة اللهوفيات الجمعة 26-12-2025