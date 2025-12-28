في خطوة تقدميه المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني يقر نظامه الأساسي لعام 2025

وطنا اليوم – أقرّ المجلس المركزي لحزب الميثاق الوطني، خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد اليوم برئاسة رئيس المجلس المركزي وحضور الامين العام بالوكالة واعضاء المجلس المركزي النظام الأساسي للحزب لعام 2025 ، وبما ينسجم مع رؤية الحزب وأهدافه الوطنية للمرحلة المقبلة.

وأكد المجلس أن إقرار النظام الأساسي الجديد يأتي في إطار تعزيز العمل المؤسسي، وتطوير الهياكل التنظيمية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يضمن فاعلية الأداء الحزبي ومواكبته لمتطلبات المرحلة السياسية القادمة.

وأشار الحزب إلى أن النظام الأساسي لعام 2025 يتضمن تحديثات شاملة على آليات العمل الداخلي، وتنظيم الصلاحيات والمسؤوليات، وتفعيل دور الهيئات الحزبية المختلفة، إضافة إلى توسيع مشاركة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة في مواقع صنع القرار.

وشدد المجلس المركزي على التزام حزب الميثاق الوطني بالعمل وفق الأطر الدستورية والقانونية، وتعزيز النهج الديمقراطي، وخدمة القضايا الوطنية، بما يسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن أعضاء المجلس المركزي الجهود التي بذلتها اللجان المختصة في إعداد وصياغة النظام الأساسي، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتنفيذ مضامينه على أرض الواقع، بما يعزز حضور الحزب ودوره في الحياة السياسية .