“الشباب النيابية” تزور نقابة الصحفيين وتؤكد أهمية توظيف الإعلام لدعم المنتخب الوطني

زارت لجنة الشباب والرياضة والثقافة النيابية، برئاسة النائب محمد المحارمة، وعضوية نائب رئيس اللجنة النائب عبدالرؤوف ربيحات، اليوم نقابة الصحفيين، حيث التقت نقيب الصحفيين طارق المومني وعددًا من أعضاء مجلس النقابة.

وأكد المحارمة خلال اللقاء أن تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، يشكل فرصة كبيرة يجب استثمارها على مختلف الصعد، مشددًا على أن الإعلام شريك أساسي ومحوري في تسويق الأردن رياضيًا وسياحيًا وإبراز الإنجاز الوطني، وأن جميع الجهات الرسمية والبرلمانية على استعداد للتعاون لتحقيق هذا الهدف.

وشدد المحارمة وربيحات على أهمية الدور التوعوي للإعلام في حماية الشباب من آفة المخدرات وتعزيز الثقافة الوقائية لديهم، مؤكدَين الشراكة بين الإعلام والجهات الرسمية في بناء الوعي المجتمعي.

وتناول اللقاء كذلك مناقشة تسهيل دخول الصحفيين إلى مجلس النواب، إضافة إلى طرح مبادرة “النشامى الإعلامية”، وفكرة عقد اجتماع يضم وزارة السياحة والاتحاد الأردني لكرة القدم ونقابة الصحفيين وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب، لبيان الأدوار والمهام خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب التأكيد على أهمية إيصال رسالة المنتخب الوطني إلى العالم بمختلف اللغات.

من جهته، رحب نقيب الصحفيين طارق المومني بزيارة اللجنة، مؤكدًا استعداد النقابة للتعاون إلى أقصى الحدود في خدمة المصلحة الوطنية، مبينًا أن جلالة الملك يولي الشباب والرياضة والإعلام اهتمامًا خاصًا، وأن الصحفيين على جاهزية تامة لدعم هذا الإنجاز الوطني الكبير.

وشهد اللقاء طرح عدد من الملاحظات من قبل أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النقابة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالتشريعات الإعلامية.