بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تنفيذ 276 مشروع حصاد مائي لتحسين القطاع الزراعي في جرش

27 ديسمبر 2025
تنفيذ 276 مشروع حصاد مائي لتحسين القطاع الزراعي في جرش

وطنا اليوم _

نفذت مديرية زراعة جرش منذ بداية العام الحالي 276 مشروعا للحصاد المائي لتعزيز الحلول العملية لهدر وفاقد المياه والنهوض بالقطاع الزراعي.

وقالت مديرة زراعة جرش المهندسة علا المحاسنة وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن مديرية الزراعة تولي مشروعات الحصاد المائي أهمية لما لها من أثر مباشر في تحسين الواقع المائي للمزارعين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأشارت الى أن المشروعات هدفت في مجملها إلى جمع مياه الأمطار وتخزينها ورفع كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي كما ركزت على جمع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها في الري التكميلي وسقاية الثروة الحيوانية، ما أسهم في تحسين توفر المياه للمزارعين وتخفيف الضغط على المصادر المائية التقليدية وتحقيق استدامة الموارد المائية.

وبينت المحاسنة أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية لدعم الأمن المائي وتحسين استدامة الزراعة التي يعتمد جزء كبير من اقتصادها على القطاع الزراعي وتربية المحاصيل الموسمية، لا سيما في ظل الهطولات المطرية الجيدة.

وأكدت أنه تم تنفيذ مشروع تبطين قنوات الري بطول بلغ 2000 متر من القنوات الإسمنتية بهدف تقليل الفاقد المائي الناتج عن التسرب ورفع كفاءة نقل المياه إلى الحيازات الزراعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة كفاءة استخدام المياه وتوسيع المساحات الزراعية المستفيدة، إضافة الى تنفيذ برابيش ري بلاستيكية بطول 900 متر بهدف تقليل الهدر في المياه وتحسين توزيعها على الأراضي الزراعية، ما اسهم في رفع كفاءة أنظمة الري وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملموس.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:18

النتائج الإيجابية تتكلم.. قراءة مهنية في سياسات البنك المركزي (2-1)

20:38

تأخير دوام مدارس في محافظة الطفيلة ولواء المزار الجنوبي للساعة العاشرة صباحا

20:36

سوريا تكشف عن عملتها الجديدة

20:30

إدارة الأزمات يدعو للحذر والالتزام بتعليمات الأمن خلال الحالة الجوية السائدة

20:09

السير تتعامل مع ارتفاع ‏منسوب المياه وتعطل بعض المركبات في العاصمة

20:05

أمطار غزيرة تتسبب بانهيارات في الكرك

20:03

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي بوفاة والد وزير الإدارة المحلية

20:01

باحثون أردنيون يحققون إنجازا علمي على المستوى الدولي في مجال الصحة العامة

19:54

هيئة الطاقة: مراجعة شاملة لشروط الترخيص وآليات التعاقد مع شركات الغاز المنزلي

19:48

رئيس الديوان الملكي يلتقي رجال اقتصاد وأعمال

19:23

متصرف الأغوار الشمالية: إعادة فتح طريق العدسية الشونة

19:20

بلدية الهاشمية تعلن إغلاق شارع وادي أبو الزيغان

وفيات
وفيات الإثنين 29 – 12 – 2025والد وزير الإدارة المحلية وليد المصري في ذمة اللهوفيات الأحد 28 – 12 – 2025الحاج احمد محمود العيسوي “ابو نضال” في ذمة اللهوفيات الجمعة 26-12-2025