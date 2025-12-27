تنفيذ 276 مشروع حصاد مائي لتحسين القطاع الزراعي في جرش

وطنا اليوم _

نفذت مديرية زراعة جرش منذ بداية العام الحالي 276 مشروعا للحصاد المائي لتعزيز الحلول العملية لهدر وفاقد المياه والنهوض بالقطاع الزراعي.

وقالت مديرة زراعة جرش المهندسة علا المحاسنة وكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن مديرية الزراعة تولي مشروعات الحصاد المائي أهمية لما لها من أثر مباشر في تحسين الواقع المائي للمزارعين وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وأشارت الى أن المشروعات هدفت في مجملها إلى جمع مياه الأمطار وتخزينها ورفع كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي كما ركزت على جمع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها في الري التكميلي وسقاية الثروة الحيوانية، ما أسهم في تحسين توفر المياه للمزارعين وتخفيف الضغط على المصادر المائية التقليدية وتحقيق استدامة الموارد المائية.

وبينت المحاسنة أن هذه المشروعات تعد ركيزة أساسية لدعم الأمن المائي وتحسين استدامة الزراعة التي يعتمد جزء كبير من اقتصادها على القطاع الزراعي وتربية المحاصيل الموسمية، لا سيما في ظل الهطولات المطرية الجيدة.

وأكدت أنه تم تنفيذ مشروع تبطين قنوات الري بطول بلغ 2000 متر من القنوات الإسمنتية بهدف تقليل الفاقد المائي الناتج عن التسرب ورفع كفاءة نقل المياه إلى الحيازات الزراعية، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة كفاءة استخدام المياه وتوسيع المساحات الزراعية المستفيدة، إضافة الى تنفيذ برابيش ري بلاستيكية بطول 900 متر بهدف تقليل الهدر في المياه وتحسين توزيعها على الأراضي الزراعية، ما اسهم في رفع كفاءة أنظمة الري وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل ملموس.