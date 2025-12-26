بنك القاهرة عمان
بتأكيد من أبوجا.. ترمب يعلن شن ضربات جوية ضد داعش في نيجيريا

17 ثانية ago
بتأكيد من أبوجا.. ترمب يعلن شن ضربات جوية ضد داعش في نيجيريا

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ عدة ضربات جوية ضد تنظيم داعش الإرهابي في شمال غرب نيجيريا، قائلا إن بلاده ستشن مزيدا من الضربات إن لم يتوقف التنظيم عن “قتل المسيحيين” هناك.
وقال ترامب على منصته تروث سوشال “سبق وأن حذرت هؤلاء الإرهابيين من أنهم سيدفعون ثمنا باهظا إن لم يتوقفوا عن قتل المسيحيين، وقد دفعوا ثمنا الليلة”، مضيفا أن “وزارة الحرب نفذت العديد من الضربات الدقيقة” يوم عيد الميلاد.
وأعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا في منشور على منصة إكس أنها شنت غارة “بناء على طلب السلطات النيجيرية في ولاية سوكوتو أسفرت عن مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش.
وأشاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث عبر منصة أكس بجاهزية وزارته للتحرك في نيجيريا، معربا عن امتنانه “لدعم الحكومة النيجيرية وتعاونها”.
وأكدت وزارة الخارجية النيجيرية تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية دقيقة ضد “أهداف إرهابية”.
وقالت في بيان أصدرته فجر الجمعة “تواصل السلطات النيجيرية انخراطها في تعاون أمني منظم مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة التهديد المستمر للإرهاب والتطرف العنيف”.
وأضاف البيان أن هذا أدى إلى “ضربات جوية دقيقة استهدفت أهدافا إرهابية في شمال غرب نيجيريا”.
وتعد هذه الضربات الأميركية في نيجيريا الأولى من نوعها في عهد ترامب، وتأتي بعد انتقاده لهذا البلد بشكل غير متوقع في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني، معتبرا أن المسيحيين هناك يواجهون “تهديدا وجوديا” يرقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”.


