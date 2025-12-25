نهاية زواج استمر أكثر من ربع قرن.. طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب

وطنا اليوم:أفادت تقارير بانفصال الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب، بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا، في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل.

وأُعلن انفصال الإعلامية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب، بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا، وفق ما أكده مقربون من الطرفين.

وبحسب المعلومات المتداولة، جاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء ودية يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، مع حرص الطرفين على الحفاظ على علاقة إنسانية تقديرًا لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت عام 1999.

وأكدت المصادر أن الانفصال جرى بهدوء تام ودون أي خلافات معلنة، وفي إطار من الخصوصية الأسرية، مع غياب أي تصريحات رسمية من الجانبين حتى الآن.

ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من ظهور لميس الحديدي وعمرو أديب معًا في مناسبة عائلية، حيث احتفلا بخطوبة نجلهما نور خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حفل اقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطلاق وقع الأربعاء الماضي، بسبب “رغبة عمرو أديب في الزواج من امرأة أخرى”