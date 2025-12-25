بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

نهاية زواج استمر أكثر من ربع قرن.. طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب

41 ثانية ago
نهاية زواج استمر أكثر من ربع قرن.. طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب

وطنا اليوم:أفادت تقارير بانفصال الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب، بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا، في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل.
وأُعلن انفصال الإعلامية لميس الحديدي عن الإعلامي عمرو أديب، بعد زواج استمر لأكثر من 25 عامًا، وفق ما أكده مقربون من الطرفين.
وبحسب المعلومات المتداولة، جاء الطلاق بناءً على رغبة لميس الحديدي، وتم في أجواء ودية يسودها التفاهم والاحترام المتبادل، مع حرص الطرفين على الحفاظ على علاقة إنسانية تقديرًا لسنوات الارتباط الطويلة التي بدأت عام 1999.
وأكدت المصادر أن الانفصال جرى بهدوء تام ودون أي خلافات معلنة، وفي إطار من الخصوصية الأسرية، مع غياب أي تصريحات رسمية من الجانبين حتى الآن.
ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من ظهور لميس الحديدي وعمرو أديب معًا في مناسبة عائلية، حيث احتفلا بخطوبة نجلهما نور خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في حفل اقتصر على أفراد الأسرة وعدد محدود من المقربين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الطلاق وقع الأربعاء الماضي، بسبب “رغبة عمرو أديب في الزواج من امرأة أخرى”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:46

تعليمات مهمة لطلبة التكميلي وتحديد مواقع القاعات إلكترونياً (رابط)

19:41

نقيب المحامين: رفع رسوم التأمين الصحي بسبب لائحة أجور الأطباء

19:33

حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال العملة في الأول من كانون الثاني

19:19

الأرصاد: منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين

19:12

جيش الاحتلال يعلن استهداف عضو بارز بفيلق القدس الإيراني في لبنان

19:05

دعم واسع للبرنامج التنفيذي لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات

16:43

التجربة الحزبية… والملاذ الآمن للفاسدين..!

16:40

وزارة الأشغال : طرح 2764 قطعة من أراضي الخزينة للمواطنين

16:13

تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا

15:59

العراق يُجلي مواطنين عالقين في غزّة عبر الأردن

15:12

فوريس تختار النعيمات وعلوان ضمن قائمتها السنوية

15:06

استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025