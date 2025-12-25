بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال العملة في الأول من كانون الثاني

دقيقة واحدة ago
حاكم مصرف سوريا: بدء عملية استبدال العملة في الأول من كانون الثاني

وطنا اليوم:أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، الخميس، أن البلاد ستبدأ عملية لاستبدال العملة بأوراق نقدية جديدة في الأول من كانون الثاني 2026، وذلك في إطار خطة لإحلال العملات الصادرة في عهد الأسد.
وقال حصرية، إن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، مشيرا إلى أن العملة السورية الجديدة تمثل رمزا لسيادة سوريا المالية بعد التحرير، وعنوانا لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون الجميع وبإدارة مصرف سوريا المركزي، لتكون إنجازا وطنيا يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير، وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي.
وأكد أن هذه الفرصة تمثل نجاحا جديدا لسوريا الجديدة، ولحظة مفصلية في تاريخ البلاد المالي والاقتصادي.
وقالت مصادر مطلعة في آب إن سوريا ستصدر أوراقا نقدية جديدة، مع حذف صفرين من عملتها، في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور في الليرة التي تدهورت قيمتها بشدة.
وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الليرة السورية بعد أن انهارت قدرتها الشرائية إلى مستويات قياسية متدنية عقب صراع استمر 14 عاما وانتهى بالإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول الماضي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:19

الأرصاد: منخفض جوي ماطر وطويل التأثير يبدأ السبت ويشتد الأحد والاثنين

19:12

جيش الاحتلال يعلن استهداف عضو بارز بفيلق القدس الإيراني في لبنان

19:05

دعم واسع للبرنامج التنفيذي لمكافحة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات

16:43

التجربة الحزبية… والملاذ الآمن للفاسدين..!

16:40

وزارة الأشغال : طرح 2764 قطعة من أراضي الخزينة للمواطنين

16:13

تحديد موعدي شهري شعبان ورمضان فلكيا

15:59

العراق يُجلي مواطنين عالقين في غزّة عبر الأردن

15:12

فوريس تختار النعيمات وعلوان ضمن قائمتها السنوية

15:06

استعدادات كبيرة لموسم كأس العالم عبر تصميمات مبتكرة لمنتخب النشامى

14:29

فيديوهات الذكاء الاصطناعي المُضللة تغمر مواقع التواصل الاجتماعي

14:12

منى زكي تُنهي جدل شائعات انفصالها عن أحمد حلمي

14:04

مؤتمر صحفي حول اتفاقية ابو خشيبة لتعدين النحاس

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025