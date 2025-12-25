بنك القاهرة عمان
جيش الاحتلال يعلن استهداف عضو بارز بفيلق القدس الإيراني في لبنان

دقيقة واحدة ago
جيش الاحتلال يعلن استهداف عضو بارز بفيلق القدس الإيراني في لبنان

وطنا اليوم:أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش وجهاز الشاباك نفذا عملية في منطقة الناصرية اللبنانية اليوم الخميس، أسفرت عن القضاء على حسين محمود مرشد الجوهري.
ووصف المتحدث أدرعي المستهدف الجوهري بأنه “من أبرز المخربين المنتمين إلى وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس الإيراني (840)”، متهما إياه بدفع “عمليات إرهابية ضد إسرائيل في الساحتين السورية واللبنانية خلال الأعوام الأخيرة”.
وجاء في البيان الإسرائيلي أن المشتبه به كان “يعمل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني وتورط في العمل الإرهابي ضد إسرائيل وقوات الأمن بتوجيه إيراني”.
وعرف البيان “وحدة العمليات التابعة لفيلق القدس (840)” بأنها “الوحدة المسؤولة عن توجيه العمل الإرهابي الإيراني ضد إسرائيل”، مشيرا إلى أن قيادتها تضم أصغر باقري (رئيسا) ومحمد رضى أنصاري (نائبا).
واختتم البيان بتوجيه تحذير، جاء فيه: “يراقب الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك بخطورة بالغة أي محاولة لتنفيذ عمليات إرهابية من قبل النظام الإيراني ووكلائه وسيواصلان أعمالهما الرامية إلى إزالة أي تهديد على إسرائيل”.


