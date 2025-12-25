وزارة الأشغال : طرح 2764 قطعة من أراضي الخزينة للمواطنين

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة إن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري نفذت 12 مشروعا في مواقع مختلفة بالمملكة، شملت تسليم 10 شقق في مشروع أبو علندا، وإنجاز 4 مشاريع متنوعة بواقع 306 قطع، إضافة إلى تنظيم أراضي الخزينة وخدمتها بالبنية التحتية وطرحها للمواطنين بما مجموعه 2764 قطعة.

وبين المحارمة أن الوزارة أدرجت 164 مشروعًا على خطة عام 2026 ضمن إدارات الطرق والأبنية والمحافظات، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 118 مليون دينار.

وأضاف المحارمة أن عدد المشاريع قيد الإنجاز خلال عام 2025 بلغ نحو 100 مشروع، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 220 مليون دينار، فيما تم إنجاز 238 مشروعًا خلال العام ذاته بتكلفة إجمالية بلغت نحو 171 مليون دينار، توزعت على مختلف القطاعات والمناطق في المملكة.

وأوضح أن إدارة الأبنية استحوذت على النصيب الأكبر من حيث التكلفة، حيث تم خلال عام 2025 إنجاز 28 مشروعًا بقيمة 113 مليون دينار، شملت مشاريع في قطاعات التربية والصحة وتنفيذ وصيانة الأبنية الحكومية، مبينًا أن العمل جارٍ على 55 مشروعًا قيد الإنجاز بكلفة 164 مليون دينار، فيما تم إدراج 20 مشروعًا على خطة عام 2026 بقيمة 60 مليون دينار.

وبيّن المحارمة أن المشاريع المنجزة في قطاع الأبنية خلال عام 2025 شملت 12 مشروعًا في قطاع التربية بقيمة 29 مليون دينار، و7 مشاريع في قطاع الصحة بقيمة 79 مليون دينار، و9 مشاريع لتنفيذ وصيانة الأبنية الحكومية بقيمة 5 ملايين دينار، فيما تضم المشاريع قيد الإنجاز 32 مشروعًا تربويًا بقيمة 73 مليون دينار، و5 مشاريع صحية بقيمة 62 مليون دينار، و18 مشروعًا لتنفيذ وصيانة الأبنية الحكومية بقيمة 29 مليون دينار.

وأشار إلى أن مديرية الكهروميكانيك التابعة لإدارة الأبنية أنجزت 8 مشاريع خلال عام 2025 بقيمة 1.247 مليون دينار، إضافة إلى 4 مشاريع قيد الإنجاز بقيمة 1.417 مليون دينار، و5 مشاريع مدرجة على خطة عام 2026 بقيمة 2.347 مليون دينار.

وفيما يتعلق بمشاريع الدراسات المدرجة على خطة عام 2026 ضمن إدارة الأبنية، لفت المحارمة إلى أن عددها بلغ 216 مشروعًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 500.806 مليون دينار، توزعت بواقع 105 مشاريع في قطاع التربية بقيمة 213.734 مليون دينار، و35 مشروعًا في قطاع الصحة بقيمة 138.581 مليون دينار، إضافة إلى 76 مشروعًا لتنفيذ وصيانة الأبنية الحكومية بقيمة 148.491 مليون دينار.

وعلى صعيد إدارة الطرق، أوضح المحارمة أنه تم خلال عام 2025 إنجاز 27 مشروعًا بتكلفة 44.253 مليون دينار، إلى جانب 41 مشروعًا قيد الإنجاز بكلفة 51.711 مليون دينار، فضلًا عن إدراج 38 مشروعًا على خطة عام 2026 بقيمة 46.434 مليون دينار.

وبيّن أن مجموع أطوال الطرق المنارة التي تم إنجازها بلغ 1348 كيلومترًا، فيما يجري العمل على إنارة 2577 كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ وصيانة 200 مشروع طرق تم إنجازها، و160 مشروعًا قيد الإنجاز.

وعلى مستوى إدارة المحافظات، قال المحارمة إن الوزارة أنجزت 175 مشروعًا بالكامل خلال عام 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 17.207 مليون دينار، فيما تم إدراج 106 مشاريع على خطة عام 2026 بتكلفة 11.192 مليون دينار.

وأضاف أن محافظة عجلون تصدرت المحافظات من حيث عدد المشاريع المنجزة بعدد 27 مشروعًا، تلتها محافظة البلقاء بـ 26 مشروعًا، ثم محافظة إربد بـ 16 مشروعًا، فيما توزعت بقية المشاريع على مختلف محافظات المملكة.

وأشار إلى وجود 13 مشروعًا قيد الدراسة، شملت تخصيص 1039 قطعة لوزارة التربية والتعليم ضمن مبادرة قطع المعلمين، إضافة إلى تسليم 193 قطعة للمستفيدين.

وفي الجانب الرقابي، لفت المحارمة إلى أن لجان التفتيش الرقابية التابعة لمجلس البناء الوطني الأردني نفذت 646 زيارة ميدانية شملت 493 مشروعًا، تم خلالها إيقاف 291 مشروعًا مخالفًا، جرى تصويب أوضاع 227 مشروعًا منها، بنسبة تصويب بلغت 78%، إضافة إلى تسجيل 66 شكوى تتعلق بالعمارات السكنية.

وفيما يتعلق بالعطاءات، قال المحارمة إن العدد الكلي للعطاءات المحالة حتى 13 تشرين الثاني 2025 بلغ 84 عطاءً، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 132 مليون دينار توزعت بواقع 65 عطاءً في مجال الأبنية بقيمة 102.147 مليون دينار، و18 عطاءً في مجال الطرق بقيمة 29.664 مليون دينار، إضافة إلى عطاء واحد في مجال الأعمال الكهروميكانيكية بقيمة 142 ألف دينار أردني.

وأضاف أن مجموع الكلف التقديرية للعطاءات المركزية بلغ 65.657 مليون دينار موزعة على 32 عطاءً، منها 28 عطاءً قيد الطرح بقيمة 52.070 مليون دينار و4 عطاءات قيد الدراسة بقيمة 13.587 مليون دينار.