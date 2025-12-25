بنك القاهرة عمان
العراق يُجلي مواطنين عالقين في غزّة عبر الأردن

وطنا اليوم:أعلنت السفارة العراقية في الأردن، فجر اليوم الخميس، عن انتهاء عملية إجلاء عدد من المواطنين العراقيين وذويهم من قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأردنية المختصة. وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن العملية نُفذت يوم الثلاثاء الماضي، معربةً عن شكرها للسلطات الأردنية على التسهيلات التي قدمتها لإنجاح هذه المهمة الإنسانية، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف الظروف، لا سيما في الأوقات الحرجة.
العملية جرت أول من أمس الثلاثاء بالتعاون مع الجهات الأردنية المختصة، وفق بيان السفارة العراقية في الأردن التي أعربت عن شكرها للجهات الأردنية على تعاونها وتسهيلاتها التي ساعدت في إنجاح هذه العملية الإنسانية، مؤكدةً عمق العلاقات التاريخية بين العراق والأردن، والتنسيق المستمر بين البلدين في مختلف الظروف.
وأشار البيان إلى أن السفير العراقي في عمّان عمر البرزنجي كان في استقبال المواطنين فور وصولهم إلى الأراضي الأردنية للاطمئنان على سلامتهم، مؤكداً دعم السفارة المستمر للجالية. ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني قطاع غزة من توترات وصعوبات إنسانية كبيرة، ما جعل تأمين الخروج الآمن للمواطنين العراقيين وذويهم ضرورة ملحة.
ولم تكشف السفارة عن الأعداد الدقيقة للعراقيين الذين أُجلوا أو المتبقين داخل القطاع. إلا أن عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي عباس الجبوري كان قد كشف في تصريحات سابقة أن عدد العراقيين العالقين في غزة يبلغ نحو 44 شخصاً، وهم يقيمون هناك بشكل قانوني، وغالبيتهم من المتزوجين من فلسطينيات أو العكس. وأكد الجبوري حينها سعي بغداد لنقلهم عبر مصر أو الأردن في إطار التنسيق المباشر مع البلدين


