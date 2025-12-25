قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في عدد من قرى ريف القنيطرة

وطنا اليوم:توغلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم ، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت قوة مؤلفة من سيارتي “همر” انطلاقاً من ” تل أحمر غربي”، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرى ” كودنة” و”عين زيوان” وصولاً إلى ” سويسة” وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلة الحركة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت مساء أمس في قرى بريف القنيطرة الشمالي وبلدة ” جملة” بريف درعا الغربي واعتقلت شابين.

وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة.