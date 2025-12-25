وطنا اليوم:توغلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم ، في عدد من قرى ريف القنيطرة الجنوبي، حيث دخلت قوة مؤلفة من سيارتي “همر” انطلاقاً من ” تل أحمر غربي”، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرى ” كودنة” و”عين زيوان” وصولاً إلى ” سويسة” وانتشرت داخل القرية، وقامت بتفتيش المارة وعرقلة الحركة.
وكانت قوات الاحتلال توغلت مساء أمس في قرى بريف القنيطرة الشمالي وبلدة ” جملة” بريف درعا الغربي واعتقلت شابين.
وتواصل إسرائيل خرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وسط مطالبات سورية بانسحابها الكامل من الأراضي المحتلة.
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً في عدد من قرى ريف القنيطرة
