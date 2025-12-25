ارتفاع اشتراكات الهاتف الخلوي في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس أن عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة (الخلوي) في الأردن بلغ نهاية الربع الثالث من العام الحالي مستوى قياسيا عند 8.5 مليون اشتراك بنسبة نمو بلغت 2.6 % مقارنة بنهاية نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الهيئة في تقريرها الربعي الإحصائي لقطاع الاتصالات في المملكة إن من أكثر الخدمات نموا في سوق الاتصالات المحلية هي خدمة الجيل الخامس والتي سجلت نهاية الربع الثالث ما يقارب 287 ألف اشتراك، مسجلة نسبة كبيرة من النمو وصلت إلى 310 % مقارنة بعددها المسجل في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

ونشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني يوم أمس تقريرها الإحصائي للربع الثالث من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وفي التفاصيل تشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.48 مليون اشتراك مقارنة مع 8.26 مليون اشتراك للربع الثالث من العام 2024، أي بنسبة نمو 2.6 %، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (824.3) ألف اشتراك مقارنة مع (799.7) ألف اشتراك للربع الثالث من العام 2024، وبنسبة نمو (3.1 %).

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.48) مليون اشتراك مقارنة بما يقارب 8.26 مليون اشتراك للربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو (2.6 %)، موزعة على اشتراكات بنسبة 65 % للدفع المسبق و35 % اشتراك للدفع اللاحق، فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات) ما نسبته (80 %)، واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (20 %)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة ما يقارب (7.3) مليار دقيقة، موزعة على

(97 %) محليا و(3 %) دوليا، وبلغت الرسائل النصية المرسلة ما يقارب (336.6) مليون رسالة نصية مقارنة بما يقارب (333.6) مليون رسالة في الربع الثالث من العام 2024 وبنسبة نمو (0.9 %)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 ما نسبته (71.4 %) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (70.8 %) للربع الثالث من العام 2024 وبنسبة انتشار (110 %) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق ما يقارب (767.5) مليون جيجا بايت في الربع الثالث مقارنة مع ما يقارب (652.9) مليون جيجا بايت في الربع الثالث لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (17.6 %).

اشتراكات الجيل الخامس المتنقل

أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمر في الارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثالث للعام 2025، إذ بلغت ما مجموعه 287 ألف اشتراك مقارنة بالربع الثاني من العام 2025 الذي بلغ ما يقارب (241) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت ما يقارب (19.1 %)، وبنسبة نمو بلغت (307 %) عن الربع الثالث من عام 2024 الذي كان عدد الاشتراكات فيه (70) ألف اشتراك.

خدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل ما يقارب (824.3) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (799.7) ألف اشتراك في الربع الثالث من العام 2024، إذ بلغت نسبة النمو (3.1 %)، وبنسبة انتشار بلغت (33.3 %) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثالث للعام 2025.

في المقابل، سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (16 %)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (6 %)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (%77) مع نهاية الربع الثالث، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى ما مجموعه (637.4) ألف اشتراك خلال الربع الثالث للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق ما يقارب (1.5) مليار جيجا بايت للربع الثالث للعام 2025 مقارنة مع (1.4) مليار جيجا للربع الثالث من العام 2024، وبلغت نسبة النمو (7.1%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (625) جيجا لكل اشتراك، والتي كانت في الربع الثالث من العام 2024 ما يقارب (564) جيجا وبنسبة نمو (10.8 %).

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة

بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة ما يقارب (478.6) ألف اشتراك للربع الثالث مقارنة بما يقارب (485.3) ألف اشتراك للربع الثالث من العام 2024، حيث بلغت نسبة الانخفاض (1.4 %).

ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (67 %) من المجموع الكلي، وما نسبته (33 %) للقطاع التجاري. وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل ما يقارب (10) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث مقارنة بـما يقارب (12.6) مليون دقيقة اتصال للربع الثالث من العام 2024، متراجعا بنسبة بلغت (20.6 %)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (83 %)، وما نسبته (17 %) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

خدمات الخطوط المؤجرة

وبيّن التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغ (25.5) ألف اشتراك في نهاية الربع الثالث من العام 2025 مقارنة مع (23.7) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024 وبنسبة نمو (7.6 %).