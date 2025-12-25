بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ثلوج كثيفة وعواصف رعدية تضرب عدة دول عربية نهاية الأسبوع

52 ثانية ago
ثلوج كثيفة وعواصف رعدية تضرب عدة دول عربية نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:توقع مركز “طقس العرب” الإقليمي أن تشهد عدة دول عربية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، أحوالا جوية شديدة الاضطراب؛ حيث تشير النماذج العددية إلى هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات الجبلية، مصحوبة بالبرق والرعد ونشاط لافت في سرعة الرياح.

المغرب العربي: منخفضات عميقة وثلوج على القمم
وفي التفاصيل، تبقى دول المغرب العربي تحت تأثير سلسلة من الاضطرابات الجوية؛ حيث يتمركز منخفض جوي يوم السبت شمال غرب العاصمة المغربية الرباط، دافعا بكميات ضخمة من السحب الماطرة نحو شمال ووسط المملكة، ما ينذر بأمطار غزيرة وتساقط لثلوج كثيفة فوق قمم الجبال العالية.
وكما تمتد رقعة الأمطار لتشمل شمال ووسط الجزائر يومي الجمعة والسبت، قبل أن تصل التأثيرات إلى شمال تونس ليل الجمعة/السبت، على شكل زخات رعدية قوية قد تطال العاصمة تونس لاحقا.

بلاد الشام: كتلة باردة وثلوج متراكمة
وأما في المشرق العربي، فتقترب كتلة هوائية “أكثر برودة” من أجواء بلاد الشام، لتشعل فتيل فعالية جوية تتصاعد حدتها يوم السبت وليل الأحد، حيث تهطل أمطار غزيرة على سوريا ولبنان وفلسطين، تتزامن مع تساقط ثلوج كثيفة ومتراكمة فوق المرتفعات الجبلية الشاهقة في سوريا ولبنان تحديدا.

الخليج: سحب ركامية وبرد في السعودية
ولم تغب المملكة العربية السعودية عن خارطة الحالات الجوية؛ إذ يراقب المختصون نشوء أحوال جوية غير مستقرة ليل الجمعة/السبت، تتمثل في تشكل سحب ركامية ماطرة تشمل القصيم، وشمال الرياض، وأجزاء من مكة المكرمة، بينما تكون الحدة الأقوى في الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، مع فرص لتساقط زخات من البرد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:46

394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا

11:33

المحامين ترفع رسوم التأمين الصحي بدءا من 2026

11:27

ترامب يهنئ الجميع بالعيد ويخص حثالة اليسار المتطرف

11:19

الجامعات تحتاج إلى قرارات (1)

10:53

التسامح الديني ركيزة الاستقرار الوطني في مواجهة خطاب التطرف والتشدد

10:49

التربية: 300 دينار رسوم فصلية للطلبة غير الأردنيين اعتبارا من 2026

10:41

وفاة لاعب كرة قدم وسط مباراة رسمية بسبب تميمة سحرية

10:30

الأمن السوري يلقي القبض على والي داعش بدمشق

10:23

وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد

10:18

عصفورة يفوز بانتخابات الرئاسة في هندوراس وواشنطن ترحب

10:09

اقتربت ساعة المواجهة الكبرى.. تحذيرات من معاودة الحرب بين إيران وإسرائيل

10:02

العدل: تنفيذ 2143 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام الحالي

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025