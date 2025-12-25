الأمن السوري يلقي القبض على والي داعش بدمشق

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الأربعاء، عن إلقاء القبض على ما يسمى بوالي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش ) الارهابي في دمشق خلال عملية نفذتها القوات الأمنية بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال قائد الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق العميد أحمد الدالاتي إن “وحداتنا المختصة نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، عملية أمنية محكمة استهدفت أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في المعضمية، وذلك عقب عمليات متابعة دقيقة ورصد استخباراتي مكثف”.

وأضاف أن العملية أسفرت عن القبض على متزعم التنظيم بدمشق (والي دمشق) المدعو طه الزعبي، والملقب أبو عمر طبية، وعدد من مساعديه وضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزته.

وأشار الدالاتي، إلى أن الخطوة “تعد ضربة قاصمة للتنظيم وتؤكد الجاهزية العالية لأجهزتنا الأمنية بواجهة أي تهديد يطال أمن المحافظة ومحيطها”، مضيفا أن “أمن سوريا خط أحمر، وسنواصل الضرب بيد من حديد حتى القضاء الكامل على فلول الإرهاب وأوكاره”.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية، تفكيك خلية تابعة لتنظيم الدولة، وإلقاء القبض على متزعمها و6 من أفرادها.

وكانت وزارة الخارجية السورية أكدت في بيان قبل أيام عدة، التزام سوريا بمكافحة تنظيم الدولة، وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية، وأنها ستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأعضاء في التحالف الدولي للانضمام إلى دعم جهودها في مكافحة الإرهاب بما يسهم في حماية المدنيين، واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، وفق بيان السفارة الأميركية لدى دمشق.

وتأسس هذا التحالف عام 2014 بقيادة الولايات المتحدة، ونفّذ عمليات عسكرية ضد التنظيم في سوريا والعراق بمشاركة العديد من الدول، غير أن دمشق لم تكن طرفا فيه.

يذكر أنه في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد.