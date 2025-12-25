وزير الداخلية يشارك بقداس منتصف الليل في كنيسة المهد

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك وزير الداخلية مازن الفراية في قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي.

وحضر القداس نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، نيابة عن الرئيس محمود عباس، وعدد من الشخصيات السياسية الفلسطينية، ورجال دين مسيحيون ومسلمون، ودبلوماسيون من مختلف أنحاء العالم.

وألقى بطريرك القدس والأردن وسائر الديار المقدسة بيير باتيستا بيتسابالا، عظة قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا (كنيسة المهد)، دعا خلالها إلى أن يعمّ السلام والمحبة والتسامح بين البشرية من أجل العيش بأمن وسلام وازدهار، مطالبًا أتباع الديانات الثلاث الجنوح نحو الإيمان والمحبة والسلام والتسامح بدل الكراهية والحقد والاقتتال.

وشكر البطريرك بتسابالا، في مستهل عظته، جلالة الملك ومندوبه الوزير الفراية على حضور هذه المناسبة العظيمة، مثمّنًا مواقف جلالة الملك وجهوده في مساعدة أهالي قطاع غزة، ودعمه المتواصل للمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وأكد في عظته أن نور بيت لحم لن ينطفئ، وسيبقى نورا للمحبة والتسامح والسلام، داعيًا الجميع في العالم والمنطقة إلى العمل على وقف الحروب والصراعات والنزاعات، وتحمل مسؤولياتهم في إحلال السلام وإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة وأطفاله الذين تعرضوا، على مدار الأيام والأشهر والسنوات الماضية، للتجويع والخوف والحزن والويلات.

بدوره، نقل الوزير الفراية تحيات وتهاني جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى الطوائف المسيحية في فلسطين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، وتمنياته لهم بعام يزخر بالمحبة والأمن والسلام.

وأكد الفراية، خلال مأدبة العشاء الرسمي للميلاد التي أقيمت في كنيسة دير الفرنسيسكان بمدينة بيت لحم، بحضور رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، والبطريرك بيتسابالا، وشخصيات مسيحية في بيت لحم، ورجال دين مسلمين، ومسؤولين سياسيين، والسفير الأردني في فلسطين عصام البدور، والتي عقدت قبل قداس منتصف الليل، متانةَ العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين الشعبين الأردني والفلسطيني، مؤكدًا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.

وشدد الوزير الفراية على دور جلالة الملك المستمر في دعم الركن والنسيج المسيحي الأصيل في الأراضي الفلسطينية المقدسة كافة، بما يكرس نهج العيش المشترك بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، مجددًا التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، لا سيما في مدينة القدس المحتلة، ومواجهة الممارسات الاحتلالية الرامية إلى تغيير معالمها العربية المسيحية والإسلامية.

ولفت إلى ضرورة تعزيز صمود المقدسيين وتكثيف الجهود لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وبما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه عبر تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وعلى هامش المشاركة في قداس منتصف الليل، التقى الفراية، في مدينة بيت لحم، نائبَ الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، حيث نقل الفراية تحيات جلالة الملك إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقدم الفراية، خلال اللقاء، التهاني للشعب الفلسطيني بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، مجددًا التأكيد على مواقف الأردن الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مختلف الصعد وفي شتى المجالات.

من جهته، أعرب الشيخ عن تقديره العميق للمواقف الأردنية الثابتة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.

وأطلع الشيخ الوزير الفراية على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتداءات المستوطنين المتطرفين بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، مؤكدًا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة