نجل الشهيد القيسي منفذ عملية معبر الكرامة يعلن استلام جثمان والده

وطنا اليوم:استلمت عائلة الشهيد عبد المطلب القيسي، يوم الخميس، جثمانه من الجهات الرسمية، بعد احتجازه من قبل جيش الاحتلال لثلاثة أشهر، ليدفن في مقبرة مرج الحمام في عمان.

وأعلن يوسف عبد المطلب القيسي، يوم الخميس، استلام جثمان والده، الشهيد عبد المطلب القيسي، الذي نفذ عملية جسر الملك حسين/ معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني قبل ثلاثة شهور وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين في شهر سبتمبر الماضي.

وأفاد نجل الشهيد أن مراسم التشييع تمت في مقبرة وادي الشتاء في العاصمة عمان، عند صلاة فجر يوم الخميس بحضور عدد من المواطنين وأقارب الشهيد.

نهاية فصول المعاناة

وكتب يوسف على صفحته الرسمية: “يا رب لك الحمد، تم استلام جثمان والدي، وسيتم الدفن في وادي الشتاء وإقامة الصلاة عند الفجر”.

وأضافت العائلة أن الأجهزة الرسمية تواصلت معهم خلال ساعات الليل لاستلام الجثمان تمهيدا لدفنه، منهية بذلك أشهرا من الانتظار والألم والمعاناة التي عاشتها العائلة نتيجة احتجاز الجثمان.

سياسة احتجاز الجثامين وكان الاحتلال قد احتجز جثمان الشهيد القيسي منذ تنفيذ عملية معبر الكرامة، في إطار سياسة متبعة لاحتجاز جثامين الشهداء لفترات طويلة، ما يحرم ذويهم من حقهم الطبيعي في الدفن وإقامة مراسم العزاء.