بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

نجل الشهيد القيسي منفذ عملية معبر الكرامة يعلن استلام جثمان والده

27 ثانية ago
نجل الشهيد القيسي منفذ عملية معبر الكرامة يعلن استلام جثمان والده

وطنا اليوم:استلمت عائلة الشهيد عبد المطلب القيسي، يوم الخميس، جثمانه من الجهات الرسمية، بعد احتجازه من قبل جيش الاحتلال لثلاثة أشهر، ليدفن في مقبرة مرج الحمام في عمان.
وأعلن يوسف عبد المطلب القيسي، يوم الخميس، استلام جثمان والده، الشهيد عبد المطلب القيسي، الذي نفذ عملية جسر الملك حسين/ معبر الكرامة من الجانب الفلسطيني قبل ثلاثة شهور وأسفرت عن مقتل جنديين إسرائيليين في شهر سبتمبر الماضي.
وأفاد نجل الشهيد أن مراسم التشييع تمت في مقبرة وادي الشتاء في العاصمة عمان، عند صلاة فجر يوم الخميس بحضور عدد من المواطنين وأقارب الشهيد.

نهاية فصول المعاناة
وكتب يوسف على صفحته الرسمية: “يا رب لك الحمد، تم استلام جثمان والدي، وسيتم الدفن في وادي الشتاء وإقامة الصلاة عند الفجر”.
وأضافت العائلة أن الأجهزة الرسمية تواصلت معهم خلال ساعات الليل لاستلام الجثمان تمهيدا لدفنه، منهية بذلك أشهرا من الانتظار والألم والمعاناة التي عاشتها العائلة نتيجة احتجاز الجثمان.
سياسة احتجاز الجثامين وكان الاحتلال قد احتجز جثمان الشهيد القيسي منذ تنفيذ عملية معبر الكرامة، في إطار سياسة متبعة لاحتجاز جثامين الشهداء لفترات طويلة، ما يحرم ذويهم من حقهم الطبيعي في الدفن وإقامة مراسم العزاء.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:28

وزير الصحة يتفقد جاهزية كوادر مستشفى السلط الجديد في زيارة ليلية مفاجئة

09:21

السعودية: التصعيد غير المبرر في حضرموت والمهرة أضر بمصالح الشعب اليمني

09:16

الجيش يدمر أوكارا لتجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية

09:12

إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة

09:07

الجيش يُحيّد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

20:40

نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

20:25

الأردن في مراكز متأخرة عالميا على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

20:25

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

20:06

مشروع قانون كندي على الطراز الأميركي يستهدف اللاجئين

19:50

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

19:46

أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد

19:16

وزير الطاقة: اتفاقية أبو خشيبة تلزم المطوّر بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025