وزير الصحة يتفقد جاهزية كوادر مستشفى السلط الجديد في زيارة ليلية مفاجئة

وطنا اليوم:أجرى وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور زيارة تفقدية ليلية مفاجئة إلى مستشفى الحسين السلط الجديد، للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدّمة، وبخاصة في قسم الطوارئ وعدد من الأقسام الحيوية.
واطّلع الوزير على جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية خلال ساعات الليل، وتوفر المستلزمات الطبية اللازمة، كما استمع إلى ملاحظات الكوادر الصحية والمرضى، مشدداً على حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل ودعم العاملين تقديراً لجهودهم في خدمة المرضى.
وأشار الدكتور البدور إلى أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الزيارات الميدانية والمتابعة المستمرة لأداء المستشفيات الحكومية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتوفير بيئة علاجية متكاملة للمواطنين.


