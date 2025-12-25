إحالة 16 شخصا أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة

وطنا اليوم:أكد مصدر أمني، مساء الأربعاء، أن الجهات الأمنية أحالت 16 شخصا لمحافظ العاصمة بعد إثارتهم لخطابات الكراهية والنعرات الدينية والطائفية عبر منشورات أساءت للأعياد المسيحية.

وشدد المصدر نفسه أنه لن يتم التهاون مع أي شحص يقوم بتلك المخالفات التي تعكر الصفو العام والسلم المجتمعي وتسيء لفئة من نسيج المجتمع الأردني وتحت أي ظرف كان.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية ما زالت ترصد أي منشورات تثير الفتن والنعرات الدينية؛ وستلاحق ناشريها ومعيدي بثها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.