بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الجيش يُحيّد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

دقيقة واحدة ago
الجيش يُحيّد تجار أسلحة ومخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة

وطنا اليوم:حيّدت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الأربعاء، عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات الذين ينظمون عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات على الواجهة الحدودية الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية.
وقامت القوات المسلحة باستهداف عدد من المصانع والمعامل التي تتخذها هذه الجماعات أوكاراً لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية وتم تدمير المواقع المحددة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها تقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، وستستمر بالتصدي لأي تهديدات بالقوة بالمكان والزمان المناسبين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

20:25

الأردن في مراكز متأخرة عالميا على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

20:25

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

20:06

مشروع قانون كندي على الطراز الأميركي يستهدف اللاجئين

19:50

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

19:46

أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد

19:16

وزير الطاقة: اتفاقية أبو خشيبة تلزم المطوّر بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس

19:12

المعايطة: أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة

19:06

إعلان سعر بيع المتر المكعب مع مياه الناقل الوطني في شباط المقبل

19:02

التعليم العالي: 480 ألف طالب جامعي 60% منهم في الجامعات الرسمية

16:41

وزير المياه: الموسم المطري الحالي أفضل من العام السابق

16:32

الأردن يرحّب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025