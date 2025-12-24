نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن إسرائيل ستنفق 350 مليار شيكل (110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.

وأضاف خلال حفل تخريج طيارين جدد “سنستمر في الحصول على الإمدادات الأساسية مع العمل على تسليح أنفسنا بشكل مستقل”.

وتابع “لا أعلم هل بإمكان أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي تماما، لكننا سنسعى جاهدين… لضمان إنتاج أسلحتنا قدر الإمكان في إسرائيل”.

واستطرد يقول “هدفنا هو بناء صناعة أسلحة مستقلة لدولة إسرائيل وتقليل الاعتماد على أي طرف، بما في ذلك الحلفاء”.