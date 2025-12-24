بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

23 ثانية ago
نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن إسرائيل ستنفق 350 مليار شيكل (110 مليارات دولار) على تطوير صناعة أسلحة مستقلة لتقليل اعتمادها على الدول الأخرى.
وأضاف خلال حفل تخريج طيارين جدد “سنستمر في الحصول على الإمدادات الأساسية مع العمل على تسليح أنفسنا بشكل مستقل”.
وتابع “لا أعلم هل بإمكان أي دولة تحقيق الاكتفاء الذاتي تماما، لكننا سنسعى جاهدين… لضمان إنتاج أسلحتنا قدر الإمكان في إسرائيل”.
واستطرد يقول “هدفنا هو بناء صناعة أسلحة مستقلة لدولة إسرائيل وتقليل الاعتماد على أي طرف، بما في ذلك الحلفاء”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:25

الأردن في مراكز متأخرة عالميا على مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية

20:25

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي العضايلة والعجارمة والخياط

20:06

مشروع قانون كندي على الطراز الأميركي يستهدف اللاجئين

19:50

موسى التعمري يدخل التشكيلة المثالية لكأس فرنسا

19:46

أبو علي: صرف رديات ضريبة للمكلفين المستحقين إلكترونيا الأحد

19:16

وزير الطاقة: اتفاقية أبو خشيبة تلزم المطوّر بمعالجة المعادن المصاحبة للنحاس

19:12

المعايطة: أبعاد إيجابية لانضمام الأردن لبرنامج الدخول العالمي للولايات المتحدة

19:06

إعلان سعر بيع المتر المكعب مع مياه الناقل الوطني في شباط المقبل

19:02

التعليم العالي: 480 ألف طالب جامعي 60% منهم في الجامعات الرسمية

16:41

وزير المياه: الموسم المطري الحالي أفضل من العام السابق

16:32

الأردن يرحّب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن

16:29

كلية طب الأسنان بجامعة البترا تمزج العلم بالأدب في أمسية ثقافية

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025