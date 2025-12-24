بنك القاهرة عمان
القبض على مختص بتهريب بالونات المخدرات الى الأردن

28 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت السلطات السورية، الاربعاء ، عن تمكّن فرع مكافحة المخدرات في البادية من القبض على المدعو “م.ر”، بعد ورود معلومات دقيقة تفيد تورّطه في تهريب المواد المخدرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر بالونات مهيأة للتهريب جواً.
وقالت وزارة الداخلية السورية أن عملية المراقبة والتحقيق الميداني أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته البالونات، بالإضافة إلى بطاريات وأجهزة لاسلكية تُستخدم في عمليات التهريب.
وبينت الوزارة انه صُودرت جميع المضبوطات وأُحيلت إلى الجهات المختصة ، أُحيل المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.


