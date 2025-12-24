بنك القاهرة عمان
القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر

وطنا اليوم:وجّه رئيس مجلس النواب مازن تركي القاضي كتاباً رسمياً إلى رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء يطالبه فيه بالرد على مذكرة نيابية موقعة من 21 نائباً، طالبوا فيها بإعادة النظر في قرار لجنة أمانة عمان القاضي بإنهاء خدمات عدد من الموظفين عبر إحالتهم إلى التقاعد المبكر، اعتباراً من 29/12/2025.
ووجه 21 نائباً مذكرة إلى رئيس مجلس النواب تبناها النائب عبدالرؤوف الربيحات، طالبوا فيها برفع المذكرة إلى رئيس الوزراء، مؤكدين أن قرار إنهاء خدمات الموظفين الذين أتموا 30 عاماً أو أكثر من الخدمة، لم يراعِ ظروفهم الأسرية، خاصة أن بعضهم يعيلون أبناء يدرسون في الجامعات، ويعانون أوضاعًا مالية صعبة


