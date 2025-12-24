أمانة عمان تنفذ مشاريع بتكلفة 3 ملايين دينار لتحسين البنية التحتية

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إنجاز حزمة من المشاريع الإنشائية والتطويرية في مناطقها الـ 22، بتكلفة إجمالية بلغت 3042927.487 ديناراً، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز منظومة السلامة العامة في العاصمة.

وشملت الإنجازات تنفيذ أعمال واسعة لإنشاء الأرصفة، الأطاريف، الجزر الوسطية، والتقاطعات المرورية بمساحة إجمالية بلغت56467 متر مربع وبكلفة اجمالية 841128.487.6 دينار ضمن الـ 22 منطقة التابعة لها وذلك بهدف توفير بيئة مرورية آمنة وتحسين شبكة الطرق في العاصمة.

كما انجزت الامانة أعمال صيانة للأرصفة في جميع المناطق التابعة لها وذلك بمساحة 8219.95 متر مربع، و بتكلفة 164399 دينار، و ذلك لضمان استدامتها وسلامة مستخدميها.

وعملت الامانة على انشاء جدران استنادية في مختلف مناطق عمان لحماية الشوارع من الانهيارات، وتأمين البيوت السكنية الواقعة على المرتفعات، ومعالجة فروقات المنسوب بين الطرق، بكمية 3589 متر مكعب و بكلفة 897250 دينار.

اضافة الى انشاء وصيانة ادراج بمساحة 3984 متر مكعب وبتكلفة 239040 دينار وذلك لخدمة المشاة وتسهيل حركتهم وتوفير بيئة آمنة ومريحة.

كما قامت بانشاء وصيانة العبارات الأنبوبية والصندوقية في مناطق عمان بطول 11130 متر و بكلفة 901,110 دينار، و ذلك لضمان أعلى مستويات الكفاءة في تصريف مياه الأمطار والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتسعى امانة عمان من خلال تنفيذ هذه المشاريع التي تنسجم مع خطتها الاستراتيجية الى تحسين نوعية حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإنشائية المقدمة لهم.