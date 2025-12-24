وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان عن أموال الأردنيين المستثمرة في ما يسمى البورصات العالمية.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: الاستثمار في البورصات العالمية

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

ما الإجراءات المتخذة لحماية أموال المواطنين الأردنيين المستثمرة في البورصات العالمية من مخاطر التقلبات والاحتيال المالي، وما آليات الرقابة على الشركات التي تروّج لهذه الاستثمارات داخل المملكة؟

ما حجم الأموال التي خرجت من المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية لغرض الاستثمار في الأسواق المالية العالمية، وما الأثر الاقتصادي لهذه التدفقات على السيولة المحلية وسعر صرف الدينار؟

ما مدى التزام شركات الوساطة المالية الأجنبية والمحلية التي تروّج للاستثمار في البورصات العالمية بقانون حماية المستهلك، وما الضمانات القانونية المتاحة للمواطن في حال تعرضه للغش أو التضليل؟

.ما الخطط المتعلقة بتطوير سوق رأس المال الأردني ليصبح أكثر جاذبية للمستثمر المحلي، وما الحوافز المقدمة لتشجيع توجيه المدخرات نحو الاستثمار داخل المملكة بدلًا من الأسواق الخارجية؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه