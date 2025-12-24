بنك القاهرة عمان
صناعة عمان تحاضر حول مؤتمر (ديتيكيس 2026) في “العلوم والتكنولوجيا”

وطنا اليوم:نظمت غرفة صناعة عمان ندوة تعريفية عن مؤتمر ومعرض المنظفات الدولي الأردني للمنظفات، Detex 2026، في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، ضمن سياسة الغرفة في توطيد الروابط بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، بحضور عميد معهد النانو تكنولوجي في الجامعة الأستاذ الدكتور محمد علي العمري وعدد من الأساتذة والطلاب في الجامعة.
مسؤولة الجودة والبيئة في غرفة صناعة عمان / رئيسة لجنة الجوائز في مؤتمر ديتيكيس 2026، قدمت خلال المحاضرة، تعريفا حول المؤتمر، الذي ينطلق في شهر أيار 2026، بتنظيم من الغرفة، وبمشاركة العديد من العاملين في القطاع الصناعي والعلمي والباحثين، فيما يشارك في المعرض المرافق للمؤتمر 100 شركة عارضة من 40 دولة.
وأوضحت المهندسة الصمادي إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالا للنجاح الذي حققه المؤتمر خلال دوراته السابقة، وضمن جهود الغرفة في دعم وتطوير قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل التي تعتبر من أهم القطاعات الصناعية المتميزة في الاردن.
ودعت المهندسة الصمادي جميع أساتذة الجامعة وطلاب الماجستير وكل الباحثين للتقدم لمسابقة البحث العلمي التطبيقي الاردني في قطاع المنظفات والعناية الشخصية، حيث تأمل الغرفة من خلال تنظيمها لهذا المؤتمر الى تحويل الأردن الى مركز اقليمي لصناعة المنظفات، وكذلك ابراز مدى الجودة والتطور التي شهدتها صناعة المنظفات الأردنية.
وجرى في نهاية المحاضرة نقاش حول فئات المسابقات وكيفية التقدم لها.


