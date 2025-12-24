دوام مديريات الضريبة السبت وتمديد دوام الأربعاء المقبل لتسديد الأرصدة

وطنا اليوم:دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جميع المكلفين الذين لم تمكنهم ظروفهم من دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم خلال العام الحالي ضرورة تسديدها قبل انتهاء العام الحالي 2025 علماً أن تسديد الارصدة المترتبة على المكلفين من خلال وسائل الدفع الالكتروني.

وأعلنت الدائرة عن دوام مديرياتها في عمان والزرقاء واربد والعقبة يوم السبت الموافق 27 كانون الاول الحالي وكذلك تمديد دوام المحاسبين وامناء الصناديق ومكاتب خدمة الجمهور في هذه المديريات لغاية الساعة السادسة من مساء يوم الاربعاء 31/12/2025 لغايات تمكين بعض المكلفين قبل انتهاء السنة المالية الحالية من تسديد الارصدة المترتبة عليهم في حال عدم تسديدها الكترونيا