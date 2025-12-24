الحاج توفيق : سنمنح ملف العلاقات الاقتصادية مع كينيا اولوية العام القادم

وطنا اليوم:بحث رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمّان خليل الحاج توفيق، خلال لقائه السفيرة الأردنية لدى جمهورية كينيا رولان سمارة، بمقر غرفة تجارة عمان، إطارا جديدا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الأردن وكينيا، يقوم على تشخيص نقاط القوة والميزات التنافسية لدى الجانبين، وبحث آليات توظيفها في بناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة، ضمن رؤية وخطة عمل جديدة للتعامل مع الأسواق الإفريقية اعتبارا من عام 2026.

وتناول اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، الانتقال من الطروحات العامة إلى خطوات عملية مرحلية، تبدأ بعقد اجتماع عن بُعد يضم السفارة الأردنية في نيروبي وغرفة تجارة عمّان، لبحث الخطوات التنفيذية المقبلة ووضع برنامج عمل واضح لمتابعة مخرجات اللقاء.

حسب بيان صادر عن الغرفة اليوم الأربعاء، جرى الاتفاق على عقد لقاء افتراضي بين غرفة تجارة الأردن واتحاد الغرف التجارية في كينيا، لبحث توقيع اتفاقية تعاون تتضمن إنشاء مجلس أعمال أردني–كيني مشترك، إلى جانب عقد لقاء افتراضي بين غرفة تجارة عمّان ونظيرتها في نيروبي، تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين.

وأكد الحاج توفيق ان هذه الخطوات تهدف إلى توفير إطار مؤسسي دائم للتعاون، يشمل تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والوفود التجارية، وعقد منتديات اقتصادية متخصصة، وإقامة معارض مشتركة، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية استكشافية للأسواق، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تخدم مصالح القطاع الخاص في البلدين.

ولفت إلى انه سيتم منح ملف العلاقات الاقتصادية مع افريقيا بشكل عام وكينيا بشكل خاص اولوية للعام القادم، وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين الأردن وكينيا، ومعالجة التحديات التي تعيق حركة التبادل، مؤكدا أهمية الاستفادة من موقع كينيا الاستراتيجي كبوابة لأسواق شرق إفريقيا، في ظل توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب أهمية التعريف بالبيئة الاستثمارية في المملكة وتبادل المعلومات السوقية المحدثة وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

من جانبها، أشادت السفيرة سمارة بدور غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية وبناء جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مؤكدة أن السفارة ستعمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تسهيل لقاءات الأعمال، وتوفير المعلومات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز التشبيك بين رجال الأعمال الأردنيين والكينيين.

اكدت سمارة أهمية وجود ملحق تجاري في السفارة لما له من دور فاعل في تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، وتسهيل متابعة الملفات التجارية والاستثمارية، والمساهمة في رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمّان نبيل الخطيب أن السياحة الدينية والعلاجية تُعد من القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يتمتع به الأردن من مقومات ومكانة متميزة في هذا المجال، داعيا إلى تعزيز الربط الجوي المباشر بين الأردن وكينيا لما له من دور محوري في تنشيط حركة السياحة، وتسهيل تنقل الزوار ورجال الأعمال، ودعم نمو التبادل التجاري بين البلدين.

يُشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكينيا بلغ نحو 32 مليون دينار أردني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.