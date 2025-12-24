بنك القاهرة عمان
أورنج الأردن تنظم التصفيات الوطنية لبطولة أبطال مركز أورنج الرقمي

41 ثانية ago
أورنج الأردن تنظم التصفيات الوطنية لبطولة أبطال مركز أورنج الرقمي

وطنا اليوم:نظمت أورنج الأردن التصفيات الوطنية لبطولة أبطال مركز أورنج الرقمي 2025، إحدى أبرز مسابقات البرمجة الإقليمية التي تُعقد ضمن شبكة مراكز أورنج الرقمية في إفريقيا والشرق الأوسط، الممتدة عبر 16 دولة. وتهدف البطولة إلى تمكين الشباب، تعزيز مهاراتهم الرقمية، وتحفيز الابتكار من خلال تحديات مباشرة على منصة CodinGame في مجالات الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي، حل المشكلات، والعمل الجماعي.
شهدت النسخة الوطنية من البطولة تسجيل 30 فريقاً من 11 جامعة أردنية، ومشاركة فعلية من طلاب 8 جامعات في جولة التأهيل التي استضافتها مدرسة أورنج للبرمجة التالبعة لمركز أورنج الرقمي في عمّان. وتمكّن فريق Bafroseal من جامعة الحسين التقنية من الفوز بالمرحلة الوطنية.
وأكدت أورنج الأردن أن البطولة تشكّل منصة نوعية تتيح للطلبة استعراض قدراتهم في البرمجة والذكاء الاصطناعي، والمنافسة على مستوى إقليمي، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لمسارات مهنية مستقبلية في قطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار التزام الشركة المستمر بدعم التعليم الرقمي وتمكين الشباب وتعزيز الابتكار، وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
