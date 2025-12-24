نمو اشتراكات الجيل الخامس في الأردن بنسبة 307% بالربع الثالث

وطنا اليوم:نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تقريرها الإحصائي للربع الثالث من العام 2025 لقطاع الاتصالات.

وتشير المؤشرات إلى ارتفاع عدد اشتراكات الاتصالات المتنقلة لتصل إلى 8.48 مليون اشتراك مقارنة بـ 8.26 مليون اشتراك للربع الثالث من العام 2024 أي بنسبة نمو 2.6%، وارتفاع عدد اشتراكات الإنترنت لتصل إلى (824.3) ألف اشتراك مقارنة بـ (799.7) ألف اشتراك للربع الثالث من العام 2024، وبنسبة نمو (3.1%).

خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق

وأشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (8.48) مليون اشتراك مقارنة بحوالي (8.26( مليون اشتراك للربع الثالث من العام 2024 بنسبة نمو (2.6%)، موزعة على اشتراكات بما نسبته ( 65% ) للدفع المسبق و(35%) اشتراك للدفع اللاحق،

فيما بلغت نسبة اشتراكات خطوط (الصوت والبيانات ) ما نسبته (80%) ،واشتراكات خطوط البيانات فقط ما نسبته (20%)، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي (7.3) مليار دقيقة، موزعة على (97% ) محلياً و(3%)دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة حوالي (336.6) مليون رسالة نصية مقارنة بحوالي ( 333.6) مليون رسالة في الربع الثالث من العام 2024 وبنسبة نمو (0.9%)، وبلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثالث من العام 2025 ما نسبته (71.4%) وفقا لعدد السكان الإجمالي مقارنة بما نسبته (70.8% ) للربع الثالث من العام 2024 وبنسبة انتشار (110%) وفقا لعدد السكان الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة.

كما بلغ حجم استخدام البيانات من خلال خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق حوالي (767.5) مليون جيجا بايت في الربع الثالث مقارنة مع حوالي (652.9) مليون جيجا بايت في الربع الثالث لعام 2024، وبنسبة نمو بلغت (17.6%).

فيما يخص اشتراكات الجيل الخامس المتنقل

أشار التقرير إلى أن عدد اشتراكات الجيل الخامس المتنقل قد استمرت بالارتفاع بشكل ملحوظ في الربع الثالث للعام 2025 حيث بلغت ما مجموعه (287 (ألف اشتراك مقارنة مع الربع الثاني من العام 2025 والذي بلغ حوالي (241) ألف اشتراك بنسبة نمو بلغت حوالي (19.1%)، وبنسبة نمو بلغت (307%) عن الربع الثالث من عام 2024 والذي كان عدد الاشتراكات في حينه (70) ألف اشتراك.

خدمات الانترنت الثابت عريض النطاق

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي(824.3) ألف اشتراك مقارنة بما مجموعه (799.7) الف اشتراك في الربع الثالث من العام 2024 حيث بلغت نسبة النمو (3.1%)، وبنسبة انتشار بلغت (33.3%) بالنسبة لعدد الأسر للربع الثالث للعام 2025، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته (16%)، في حين بلغت نسبة اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (xDSL) (6%)، وكذلك بلغت نسبة اشتراكات تقنية الفايبر (77%)مع نهاية الربع الثالث، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر ما مجموعه (637.4) ألف اشتراك خلال الربع الثالث للعام 2025.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي (1.5) مليار جيجا بايت للربع الثالث للعام 2025 مقارنة مع (1.4) مليار جيجا للربع الثالث من العام 2024 وبلغت نسبة النمو (7.1%)، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ (625) جيجا لكل اشتراك والتي كانت في الربع الثالث من العام 2024 حوالي (564) جيجا وبنسبة نمو (10.8%).

خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة

بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي (478.6) ألف اشتراك للربع الثالث مقارنة بحوالي (485.3) ألف اشتراك للربع الثالث من العام 2024 حيث بلغت نسبة الانخفاض (1.4%)، ويمثل القطاع المنزلي ما نسبته (67%) من المجموع الكلي وما نسبته (33%) للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي (10) مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثالث مقارنة بــحوالي (12.6) مليون دقيقة اتصال للربع الثالث من العام 2024 متراجعاً بنسبة بلغت (20.6%)، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة (83%)، وما نسبته (17%) من دقائق الاتصال للحركة الهاتفية الدولية.

خدمات الخطوط المؤجرة

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت (25.5) ألف اشتراك في نهاية الربع الثالث من العام 2025 مقارنة مع (23.7) ألف اشتراك في الربع الثاني من العام 2024 وبنسبة نمو (7.6%).