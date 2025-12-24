بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة

22 ثانية ago
التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة

وطنا اليوم:أكملت وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لتجهيز 1249 قاعة امتحانية لاستقبال 131 ألف طالب وطالبة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” التكميلي، الذي سيبدأ يوم السبت المقبل ويستمر حتى السبت 17 كانون الثاني 2026.
وقال الناطق باسم الوزارة، محمود الحياصات، الأربعاء، إن الوزارة أولت اهتماما خاصا بتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة للطلبة، خصوصا في ظل الظروف الجوية الباردة، مؤكدا أن جميع القاعات تم تزويدها بأنظمة تدفئة لضمان راحة الطلبة أثناء أداء الامتحانات.
وأضاف الحياصات أن بعض القاعات تم تجهيزها بأنظمة تدفئة حديثة مثل التدفئة المركزية والمكيفات، في حين تم توفير صوبات في القاعات الأخرى. كما تم الاهتمام بتوفير تهوية مناسبة وإضاءة كافية لضمان بيئة امتحانية مثالية.
وأشار الحياصات إلى أن الوزارة وفرت مقاعد مريحة تتناسب مع احتياجات الطلبة، بالإضافة إلى وضع لوحات إرشادية داخل القاعات لتسهيل حركة الطلبة وضمان توجيههم بشكل سلس، مما يسهم في خلق بيئة امتحانية مريحة تحسن من تجربة الطلاب.
وأكد الحياصات أن الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة امتحانية متكاملة تسهم في تسهيل سير الامتحانات، مما يساعد الطلبة على تحقيق النجاح والتفوق.
وأشار إلى أن الوزارة تلتزم بتوفير جميع الاحتياجات الضرورية التي تضمن أداء الامتحانات بأعلى درجات التركيز والراحة، خاصة في ظل الظروف الجوية الباردة.
وسيشارك في امتحان التوجيهي التكميلي 131381 مشتركًا ومشتركة، منهم 116714 من الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، و14667 من طلبة رفع المعدل. ويتم توزيع الطلبة على مختلف فروع التعليم الأكاديمي والمهني، كما يلي: الحادي عشر الأكاديمي (37437)، العلمي (42274)، الأدبي (40468)، الشرعي (116)، الصناعي (3740)، الزراعي (2422)، الفندقي والسياحي (887)، والاقتصاد المنزلي (4037).
وسيتم عقد الامتحانات في 529 مركزًا امتحانيًا موزعة على مديريات التربية والتعليم في مختلف أنحاء المملكة، مع توفير 42 قاعة احتياطية بواقع قاعة واحدة لكل مديرية. كما سيتم تصحيح أوراق الامتحانات في 38 مركزًا موزعة على المحافظات.
وسيتمكن 140 مشتركًا من أداء الامتحانات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث، حيث سيتم توزيعهم على 15 قاعة. كما سيتقدم 3 مشتركين في مركز الحسين للسرطان.
أما بالنسبة للطلبة من ذوي الإعاقة، سيتقدم للامتحان 422 مشتركًا ومشتركة، موزعين على الفئات التالية: الصم (115)، الأكفّاء (37)، إعاقات حركية (113)، شلل دماغي (64)، وضعاف البصر (93).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:08

إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029

10:33

أمم أفريقيا : تونس تفك عقدة الافتتاح بثلاثية في أوغندا

10:25

تقرير: الموساد يختطف ضابطًا من جنسية عربية

10:21

وقف العمل بنظام الأوتوبارك داخل مدينة الزرقاء

10:12

البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو

10:05

سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟

09:58

وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025

09:49

الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة

09:45

مقال عبدالهادي راجي المجالي و قصر النظر بالقراءه

09:44

وفاة بحادث تصادم تريلا وسيارة على الطريق الصحراوي

09:39

الجيش يتعامل مع جماعات تهريب أسلحة ومخدرات على الواجهة الشمالية

09:32

مقتل رئيس الأركان الليبي و4 من مرافقيه في تحطم طائرة بتركيا

وفيات
وفيات الأربعاء 24 – 12- 2025وفيات الثلاثاء 23 – 12 – 2025وفيات الإثنين 22 – 12 – 2025وفيات الأحد 21 – 12 – 2025وفيات الجمعة 19 – 12 – 2025