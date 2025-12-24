بنك القاهرة عمان
إقرار الخطة الاستراتيجية للدخل والمبيعات للأعوام 2026 – 2029

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:أقرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اليوم خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المدير العام الدكتور حسام أبو علي وحضور المساعدين والمستشارين ومدراء المديريات والموظفين المعنيين الخطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2029).
وقال الدكتور حسام ابو علي ان الخطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام (2026 – 2029). جاءت لتتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي كما وتم تحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية لتتوافق وتنسجم أيضا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتطور الظروف المحيطة والاصلاحات التي شهدتها الدائرة ومع توجهها المستقبلي لتتوافق مع الأهداف الجديدة لمواصلة الاصلاح والتطوير بالإضافة الى تعزيز ثقافة الشراكة وتحسين جودة خدماتها رقميا وضمان تقديمها وفق اعلى المعايير الدولية.
وأشار انه تم إعداد الخطة الاستراتيجية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات للسنوات 2026–2029 لتنسجم مع متطلبات الخطة التنفيذية الثانية لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي لنفس الفترة، سواء في محورها المالي بصورة عامة أو في المجال الضريبي بصورة خاصة، ولتواكب التحول الذي تشهده الدائرة نحو الرقمنة.
وقال أبو علي تكمن أهمية هذه الخطة في تلبية الاحتياجات الضرورية للنظام الضريبي الأردني، وضمان توافقه مع التحولات في الاقتصاد العالمي الإلكتروني، من خلال توفير المشاريع والبرامج التي تمكّن النظام الضريبي الأردني من التكيف مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في النظم الضريبية المتقدمة.


