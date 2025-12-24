بنك القاهرة عمان
وقف العمل بنظام الأوتوبارك داخل مدينة الزرقاء

44 ثانية ago
وقف العمل بنظام الأوتوبارك داخل مدينة الزرقاء

وطنا اليوم:أعلن رئيس لجنة بلدية الزرقاء، المهندس خالد الخشمان، إنهاء العمل بنظام الأوتوبارك داخل المدينة، الأمر الذي يقضي بعدم تجديد او تمديد عقد الأوتوبارك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 / 12 / 2025.
وأكد الخشمان، أن هذا القرار جاء استجابةً لمطالب المواطنين، وانطلاقًا من حرص البلدية على التخفيف عن أبناء الزرقاء وأصحاب المحال التجارية، وتنظيم الواقع المروري بما يحقق العدالة والمصلحة العامة، بعيدًا عن أي أعباء إضافية على المواطن.
وأشار إلى أن القرار واضح ينهي الجدل القائم حول الأوتوبارك، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد حلولًا بديلة لتنظيم الاصطفاف تراعي احتياجات المدينة وتخدم الحركة التجارية دون تحميل المواطنين كلفًا إضافية.
واكد الخشمان على أن بلدية الزرقاء ستبقى منحازة لصوت المواطن، وتعمل وفق نهج تشاركي يضع مصلحة المدينة وأبنائها في مقدمة الأولويات


