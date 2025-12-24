الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة

وطنا اليوم:تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية (الأونصة) الأربعاء للمرة الأولى على الإطلاق مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية أيضا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4% إلى 4503.59 للأوقية بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 4509.65 دولار في وقت سابق. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.7% إلى مستوى قياسي بلغ 4540.60 دولارا للأوقية.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 71.80 دولارا للأوقية. وكانت الفضة سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 71.85 دولارا في وقت سابق.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريبا الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

وحقق الذهب ارتفاعا قويا في 2025 إذ صعد 72% مسجلا مستويات قياسية أكثر من مرة.

واستفاد الذهب من عدة عوامل هذا العام منها تخفيض أسعار الفائدة الأميركية والرهانات على مواصلة التيسير النقدي والصراعات الدولية والطلب القوي من البنوك المركزية في محاولة لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار وارتفاع الطلب الاستثماري في الصناديق المتداولة في البورصة.

وارتفعت الفضة 149% منذ بداية العام، متفوقة بفارق كبير عن الذهب، وتجاوزت حاجز 70 دولارا مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة وقوة الطلب الصناعي.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، لا يزال المتعاملون يتوقعون خفض أسعار الفائدة الأميركية مرتين في العام المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 2.9% إلى 2342.25 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولارا، في حين زاد البلاديوم 3% تقريبا إلى 1919.69 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.