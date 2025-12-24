بنك القاهرة عمان
المصري يضيء شجرة المحبة في مدينة الفحيص

دقيقتان ago
المصري يضيء شجرة المحبة في مدينة الفحيص

وطنا اليوم:أضاء وزير الإدارة المحلية معالي السيد وليد المصري مساء اليوم الثلاثاء شجرة عيد الميلاد “شجرة المحبة” في البلدة القديمة بمدينة الفحيص وذلك على مسرح القناطر بحضور سامي كامل الداوود رئيس مجلس إدارة البريد الأردني وعلي البطاينة محافظ البلقاء بالإنابة ورئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس عماد الحياري ومتصرف لواء ماحص والفحيص الدكتور صفوان المبيضين إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية وأهالي المدينة

وتخلل حفل الإضاءة برنامج احتفالي متنوع اشتمل على فقرات فنية وموسيقية وتراتيل ميلادية إضافة إلى كلمات أكدت على معاني المحبة التي يجسدها عيد الميلاد المجيد

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية ونشر أجواء الفرح والسلام متمنين أن يعم الخير والأمن والاستقرار على الأردن قيادة وشعبا وأن تبقى الفحيص منارة للمحبة والفرح


