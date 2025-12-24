بنك القاهرة عمان
السفارة الأميركية تغلق أبوابها اعتبار من اليوم وحتى الأحد المقبل

48 ثانية ago
السفارة الأميركية تغلق أبوابها اعتبار من اليوم وحتى الأحد المقبل

وطنا اليوم:أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في عمان، أنها ستكون مغلقة خلال ساعات العمل الرسمية اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل، على أن تستأنف عملها كالمعتاد يوم الاثنين المقبل.
وأوضحت السفارة في بيان، أن خدمات المساعدة الطارئة للمواطنين الأميركيين في الأردن ستبقى متاحة خارج ساعات الدوام الرسمي من خلال الاتصال على الرقم ‎+962 6 590-6500‎.
وأشارت الى أن مقر السفارة يقع في منطقة العمويين رقم 37 في العاصمة عمان، مبينة أن رقم الطوارئ خلال ساعات الدوام الرسمي هو ‎+962 6 590-6000‎، فيما خصص رقم ‎+962 6 590-6500‎ للطوارئ بعد ساعات الدوام.
ودعت السفارة لمعرفة المزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل مع وزارة الخارجية الأميركية – الشؤون القنصلية


