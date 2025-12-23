في ندوة لكيماوية المهندسين: السلامة الكيميائية ثقافة مؤسسية ومسؤولية وطنية

غوشة: بطاقة البيان خط الدفاع الأول في التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة

وطنا اليوم – عقدت اللجنة الاستشارية الصناعية في شعبة الهندسة الكيميائية بنقابة المهندسين الأردنيين ندوة علمية بعنوان «الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية الخطرة ودور بطاقة البيان في الوقاية والحماية» تحت رعاية نقيب المهندسين المهندس عبدالله عاصم غوشة.

وأكد نقيب المهندسين أن تنظيم هذه الندوة يعكس وعيًا مهنيًا متقدمًا بحجم التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والخدمية، مشددًا على أن السلامة لم تعد إجراءً شكليًا أو التزامًا إداريًا، بل أصبحت منهج عمل متكامل وثقافة مؤسسية ومسؤولية وطنية وأخلاقية قبل أن تكون متطلبًا تشريعيًا.

وأشار إلى أن المواد الكيميائية الخطرة، رغم دورها الحيوي في دعم الإنتاج والتنمية الصناعية، تنطوي على مخاطر جسيمة في حال سوء التعامل معها أو غياب الإدارة العلمية الرشيدة، مبينًا أن جوهر العمل الهندسي يتمثل في إدارة المخاطر وتحليل السيناريوهات وبناء أنظمة وقاية استباقية تحمي الإنسان والبيئة والاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن نقابة المهندسين، من خلال شعبة الهندسة الكيميائية واللجنة الاستشارية الصناعية، تولي ملف السلامة الكيميائية اهتمامًا خاصًا، إدراكًا منها للدور المحوري الذي يضطلع به المهندس الكيميائي والمهندس الصناعي في بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تقوم على التكامل بين التشريعات والتطبيق الهندسي السليم والرقابة الفنية والتدريب المستمر.

من جانبها، قالت رئيس شعبة الهندسة الكيميائية الدكتورة ليندا الحمود إن الندوة تشكل منصة حقيقية للحوار وتبادل الخبرات بين المهندسين والجهات الرسمية والرقابية وممثلي القطاع الصناعي والخبراء والمختصين، مؤكدة أن هذا الملف لم يعد خيارًا مهنيًا أو إجراءً تنظيميًا، بل أصبح مسؤولية مهنية وأخلاقية وإنسانية.

وشددت الحمود على أن التعامل مع المواد الكيميائية يجب أن يقوم على الجاهزية المسبقة وثقافة الوقاية، لا على ردّ الفعل، مؤكدة أن دور المهندس الكيميائي يتجاوز المعرفة التقنية ليشمل اتخاذ القرار السليم وبناء بيئة عمل آمنة تكون السلامة فيها جزءًا من الممارسة اليومية.

بدورها، أكدت رئيسة اللجنة الاستشارية الصناعية المهندسة زينب أبو زيد أن موضوع الندوة يعد من القضايا الحيوية في القطاعين الصناعي والهندسي، لما له من أثر مباشر على سلامة العاملين وحماية المنشآت والحفاظ على البيئة والصحة العامة، مشيرة إلى حرص اللجنة على تعزيز التشبيك مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لتوحيد الجهود ورفع مستوى الوعي بالسلامة الكيميائية.

وتضمنت الندوة محاضرات متخصصة تناولت دور بطاقة البيان للمواد الكيميائية في الوقاية والحماية، واستخدام الأدلة الوقائية في الإدارة الآمنة للمواد الخطرة، وسلامة العمليات ومناولة المواد الكيميائية في الموانئ، إضافة إلى التشريعات الناظمة ودور وزارة البيئة في إدارة المواد والنفايات الخطرة.

وشهدت الندوة تفاعلًا ونقاشات معمّقة عكست اهتمام المهندسين بأهمية تطبيق معايير السلامة الكيميائية في مختلف بيئات العمل.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من المهندسين الكيميائيين العاملين في وزارات وشركات ومؤسسات مختلفة.