العراق يعلن توقف ضخ الغاز الإيراني بالكامل

وطنا اليوم:أعلنت ⁠وزارة الكهرباء العراقية اليوم ‍الثلاثاء توقف إمدادات الغاز الإيراني بالكامل ‍إلى البلاد، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج إلى حين معاودة إطلاقه.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، أن انقطاع إمدادات ​الغاز ‌الإيراني أدى إلى خسارة ما ‌بين 4000 ‌إلى 4500 ⁠ميغاوات من الطاقة الكهربائية في الشبكة نتيجة توقف بعض الوحدات التوليدية وتحديد أحمال وحدات أخرى بمحطات الإنتاج، مما أثر على ساعات التجهيز، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات بديلة لتجاوز الأزمة بمحطات الإنتاج إلى حين معاودة إطلاقه.

وأضاف المتحدث أن “الجانب الإيراني أرسل برقية أشعر فيها وزارة الكهرباء بتوقف ضخ الغاز كاملا لظروف طارئة”، مبينا، أن “الوزارة لجأت إلى الوقود البديل المحلي بالتنسيق مع وزارة النفط لتجهيز محطات الكهرباء”.

وأكد، أن “الإنتاج تحت السيطرة، ولا تزال المحطات عاملة رغم تأثر بعضها بنقص الغاز”، موضحا، أن “وزارة الكهرباء استعدت لذروة الأحمال الشتوية من خلال عمليات الصيانة والتأهيل والتوسعة الجارية في محطات توليد الكهرباء”، وأشار إلى أن “هنالك تنسيقا مع وزارة النفط لسد الحاجة المحلية إلى حين عودة ضخ الغاز المستورد”.

ويعتمد العراق في إنتاج الطاقة الكهربائية على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، إضافة للغاز الذي تستورده الحكومة من إيران، في وقت لا تزال فيه الحكومة العراقية تسعى لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي وتجنب إحراقه في الهواء.

ويُعد العراق ثالث أكثر دولة في معدلات إحراق الغاز المصاحب عالميا بعد كل من روسيا وإيران، حيث بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه العراق عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفق بيانات للبنك الدولي.