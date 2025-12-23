بنك القاهرة عمان
الزراعة: توفر زيت الزيتون المستورد في الأسواق خلال 10 أيام

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة صائب خريسات، إن زيت الزيتون المستورد سيتوفر في أسواق المؤسستين العسكرية والمدنية والأسواق المحلية خلال أسبوع إلى 10 أيام.
وبين الوزير ، أن أسعار زيت الزيتون المستورد ستتراوح بين 5 دنانير و 5.5 دينار للكيلوغرام، موضحا أن معظمه سيكون من تونس فيما ستُستورد كميات أخرى من إسبانيا.
وأكد خريسات أن شحنات الزيت اجتازت الفحوصات المخبرية المعتمدة ومنحت شهادات المنشأ، مشيرا إلى أنها ستخضع لفحوصات عند وصولها.
وقال إن الأصناف المستوردة ستكون من الصنف عالي الجودة (البكر الممتاز من إنتاج 2025).
وفي تصريحات سابقة قال الوزير إن الوزارة لجأت إلى فتح باب استيراد زيت الزيتون؛ لسد عجز موسم الزيتون وتقليل الأعباء على المواطنين.
ووفق بيان سابق للوزارة فإن عملية الاستيراد تتم من الدول الأعضاء في المجلس الدولي للزيتون فقط، التزاما بالمعايير الدولية وضمانا لجودة المنتج المستورد.
ونشرت الوزارة حزمة تعليمات تتعلق باستيراد زيت الزيتون، أبرزها تقديم تعهد عدلي بقيمة (25,000) دينار أردني بعدم بيع الإرسالية خارج الأسواق الأردنية.
كما نصت تعليمات التعهد على ضرورة الالتزام بعدم خلطها أو إعادة تعبئتها للتداول في السوق المحلية أو إعادة تصديرها


