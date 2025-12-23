بنك القاهرة عمان
اجتماع حكومي في وزارة الاستثمار لتطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة

وطنا اليوم:استضافت وزارة الاستثمار، اليوم، اجتماعًا ضم عدداً من الوزراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الممثلين في الخدمة الاستثمارية الشاملة، بهدف تطويرها وتعزيز صلاحيات المفوضين فيها لدى وزارة الاستثمار، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

وأكد وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، خلال اللقاء، أهمية تطوير الخدمة الاستثمارية الشاملة في وزارة الاستثمار كأولوية لتبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد والكلف على المستثمرين والمراجعين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي ورفع مستوى الصلاحيات الممنوحة لمفوضي الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في وزارة الاستثمار، وبما ينعكس إيجابًا على سرعة إنجاز المعاملات، ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.

كما ناقش الوزراء والحضور فرص تحسين آليات عمل المفوضين، وتنظيم الصلاحيات الممنوحة لهم، ضمن منظومة إجراءات وعمل حكومي مشترك، وبموجب تعليمات تصدر بهذا الشأن، في إطار مؤسسي واضح يخدم رحلة المستثمر.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، بالاستفادة من التغذية الراجعة والتقييم الدوري المستمر للخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وبما يضمن الارتقاء بها وفقًا لأفضل المعايير وأمثلها.

وعُقد الاجتماع بحضور وزراء؛ الداخلية مازن الفراية، والعمل خالد البكار، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، والزراعة الدكتور صائب خريسات، والسياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، والبيئة أيمن سليمان، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة.

كما حضره مسؤولو ومدراء المؤسسات الممثلة في الخدمة الاستثمارية الموحدة:
مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات، ورئيس غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن وغرفة صناعة عمّان فتحي الجغبير، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل حسام أبو علي، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين.


