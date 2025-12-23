بنك القاهرة عمان
منع التصوير الإعلامي أثناء امتحانات التوجيهي دون تصريح

14 ثانية ago
منع التصوير الإعلامي أثناء امتحانات التوجيهي دون تصريح

وطنا اليوم:خاطبت هيئة الإعلام، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، استنادًا للكتاب رقم ع م/1987 تاريخ 2025/7/14، بالإيعاز لمن يلزم بعدم قيام أي جهات أو منصات تعليمية بالتصوير الميداني خلال فترة امتحانات الثانوية العامة دون الحصول على التصريح اللازم لذلك من هيئة الإعلام.
وأوضحت الهيئة أن فرق الهيئة الميدانية ستقوم بعمليات التحقق اللازمة من تصاريح التصوير، وفيما إذا كانت تجري وفق الأسس المتبعة لدى الهيئة من عدمه


