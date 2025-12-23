سفارة الأردن بواشنطن تدعو المقيمين في كاليفورنيا وفلوريدا للتحوط من الظروف الجوية

وطنا اليوم:دعت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالظروف الجوية، وسط التحذيرات من فيضانات في كاليفورنيا وفلوريدا، إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين المحليين.

وفي الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: (202) 294-9522.