58 ثانية ago
سفارة الأردن بواشنطن تدعو المقيمين في كاليفورنيا وفلوريدا للتحوط من الظروف الجوية

وطنا اليوم:دعت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في واشنطن المواطنين الأردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالظروف الجوية، وسط التحذيرات من فيضانات في كاليفورنيا وفلوريدا، إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والامتثال لتعليمات السلامة العامة من المسؤولين المحليين.
وفي الحالات الطارئة يمكن الاتصال على رقم طوارئ السفارة: (202) 294-9522.


