اغتيال أحد قادة فلول نظام الأسد المخلوع في لبنان

وطنا اليوم:قالت مصادر لبنانية إن غسان النعسان، المعروف بلقب «الطرماح»، لقي مصرعه في لبنان.

وكان النعسان قائد قوة «الطراميح» التي كانت تعمل ضمن الفرقة 25 في الجيش السوري السابق، بقيادة سهيل الحسن الملقّب بـ«النمر»، وهو متهم بارتكاب جرائم بحق المدنيين السوريين.

وأوضحت المصادر أن «الطرماح» تعرّض لمحاولة اختطاف في منطقة أدما اللبنانية، إلا أنها فشلت وانتهت بمقتله.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن «الطرماح» استقل سيارة يقودها شخص مجهول، قبل العثور عليه مقتولًا قرب المنزل الذي كان يقطنه في كسروان.

وأشارت المصادر إلى أن «الطرماح» أقام في منطقة طبرجا بعد لجوئه إلى لبنان، عقب انهيار نظام بشار الأسد في كانون الأول من العام الماض